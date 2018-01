Bij welke bank kan ik lenen met mijn huis als onderpand?

Bejaarden op straat zetten, is niet goed voor het imago van de bank

Banken moeten dus maatwerk leveren. Daar gaat het vaak fout. De overheid is zich al enkele jaren bewust van dit probleem en heeft commissies en overlegstructuren (taskforce verzilveren, platform maatwerk) opgericht. Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken waren er in december 2017 signalen dat het de goede kant opgaat met het maatwerk voor dit soort hypotheken. 'Als er aanleiding voor is', voegde ze eraan toe, 'zal ook worden bekeken of een rol voor de overheid wenselijk is'.



Voor zover mij bekend, gaat alleen de Rabobank soepel om met leningen op basis van de overwaarde aan oudere huiseigenaren. SNS en Florius hebben ook dit soort opeethypotheken, maar die zijn voorzichtiger. Het nadeel van de Florius Verzilverhypotheek is bovendien de hoge rente van bijna 4 procent per jaar. Rabobank en SNS hanteren een variabele rente van minder dan 3 procent.