Bij Unilever betaalt de trouwe klant de kosten van inflatie

De verkoop van de theedivisie, zoals hier in Kenia, leverde Unilever 4,7 miljard euro op. Beeld Sven Torfinn

Het wereldwijd opererende concern in levensmiddelen en verzorgingsproducten blijft daarmee voorlopig overeind op het dunne koord van de inflatie. Enerzijds wil het concern door prijsverhogingen de gestegen kosten van grondstoffen doorrekenen aan de kopers van zijn meer dan vierhonderd merken, waaronder Knorr-voedingsmiddelen, Omo-wasmiddelen en Magnum-ijsjes. Anderzijds wil het zijn producten niet uit de markt prijzen. De consument ziet immers zijn huishoudbudget steeds verder slinken, bijvoorbeeld door het oplopen van de energierekening. Vooral in Europa liggen immers goedkopere huismerken op de loer als alternatief. Soms kiezen consumenten nu voor kleinere verpakkingen, aldus Alan Jope, de hoofddirecteur van Unilever gisteren tijdens een toelichting op de jaarcijfers.

De omzet van Unilever bleek niet te hebben geleden onder de prijsverhogingen, zo werd dinsdag duidelijk uit de halfjaarcijfers van de bedrijvengroep. De totale omzet lag de afgelopen zes maanden 8 procent hoger dan de verkopen in het eerste half jaar van 2021. Vooral de dertien grootste merken, zoals Dove en Knorr, hielden stand. De teller bleef eind juni jongstleden steken op een omzet van 29,6 miljard euro. Daarvoor nam de consument slechts 2 procent minder (maar duurdere) producten af. Als gevolg van de hogere inkoopprijzen daalde de nettowinst wel licht tot 3,2 miljard euro, 200 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Omzetverlies in China

De strenge lockdown in China leverde Unilever een omzetverlies van 9 procent in dat land op. Ook heeft het zijn activiteiten in Rusland (1 procent van het totaal van Unilever) min of meer bevroren - het bedient alleen de lokale markt nog. ‘Onze eerste zorg is het beschermen van onze drieduizend medewerkers in Rusland’, aldus Jope.

Het concern sprak eerder de verwachting uit dat de omzet over dit jaar 4,5 tot 6,5 procent hoger zal zijn dan vorig jaar. Nu verwacht men dat meest positieve scenario te gaan overtreffen, vooral door de hogere prijzen. Een extra investering in marketing moet de consument blijven verleiden tot de aankoop van Unilever-producten.

Het is ook om een andere reden een spannende zomer voor de Unilever-ceo. Op 1 juli werd de verkoop afgerond van de theedivisie Ekaterra (met Lipton en andere merken) aan durfinvesteerder CVC Capital. Die transactie leverde 4,7 miljard euro op. Op dezelfde datum werd ook een reorganisatie van Unilever voltooid. Het bedrijf is opgedeeld in vijf divisies, die de onderneming eenvoudiger en slagvaardiger moet maken.

Luis in de pels

Die nieuwe ordening werd bedacht door de Britse bestuursvoorzitter van Unilever, Alan Jope. Onlangs moest hij echter een nieuwe bestuurscollega verwelkomen, in de vorm van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Die kocht 1,5 procent van de aandelen in het bedrijf en denkt dat Unilever meer geld kan genereren voor de aandeelhouders, mogelijk door opsplitsing. Hij staat ook voor een zakelijker koers, met minder aandacht voor milieu en de rechten van werknemers. Daarmee ontstaat nog meer afstand van de koers die Unilevers Nederlandse ceo Paul Polman propageerde tot zijn aftreden in 2019. Met zijn (min of meer gedwongen) aanstelling kan Peltz uitgroeien tot een luis in de pels van Polmans opvolger Jope.

Sinds bekend werd dat Peltz zich had ingekocht bij Unilever is de koers van het aandeel flink gestegen. Die koersstijging was mede het gevolg van een opkoopprogramma van 3 miljard euro aan eigen aandelen door Unilever, een exercitie waarmee het bedrijf bijna halverwege is. Beleggers beloonden de halfjaarcijfers Unilever op de Amsterdamse beurs dinsdag met een waarde van ruim 47 euro, na een koerssprongetje van zo’n 3 procent.