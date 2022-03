Bij Triodos begint de strijd over certificaten aan de ideële missie te raken

Het hoofdkantoor van de Triodos Bank op de Reehorst in Driebergen vanuit de lucht gezien. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Gevraagd naar verhalen van Triodos-certificaathouders die hem raakten, herinnert bestuursvoorzitter Jeroen Rijpkema zich een brief van een ouder echtpaar. ‘Zij zijn in de 80 en hebben een bescheiden pensioen. Hij is ziek en ze wilden hun Triodos-certificaten verkopen om nog een paar leuke dingen te doen. Maar dat ging dus niet.’

Nee, dat ging niet. Want toen in maart 2020 de coronapandemie uitbrak, liep het spaak met de handel in de certificaten, het beleggingsproduct waaraan de ideologische bank haar bestaansrecht ontleent. De constructie werd in de jaren tachtig bedacht door de antroposofische en christelijke grondleggers van de bank. Triodos werd opgericht om te werken aan ‘een mooiere samenleving’, niet om primair aandeelhouders te plezieren.

Het systeem functioneerde jarenlang precies zoals het bedoeld is. Triodos werd een voortrekker in duurzaam investeren. Het ingelegde kapitaal groeide over de jaren tot een bedrag van 1,2 miljard euro en het aantal certificaathouders tot 44 duizend. Zij kregen een bescheiden rendement van zo’n 3 procent. De prijs van de certificaten bleef, ook tijdens financiële crises, zeer betrouwbaar.

Tot corona dus. Want nog tot volgend jaar ligt de handel stil. In december vorig jaar bleek de waarde van de certificaten volgens een taxatie zo’n 30 procent lager te zijn, tot grote woede van honderden eigenaren. ‘De zaak stinkt aan alle kanten. Het is financieel prutswerk’, schreef een van hen aan de Volkskrant.

Uit een groep van zo’n tweeduizend ‘kritische certificaathouders’ die zich aansloten bij platform Triodom is twee weken geleden de Stichting Certificaathouders Triodos voortgekomen. De doelstelling: ‘De originele missie van de bank behouden en opkomen voor de belangen van certificaathouders.’ Naast woorden als ‘dialoog’ vermeldt de website ook ‘gerechtelijke procedures initiëren’.

Geconfronteerd met boze aandeelhouders

Zo wordt de bank die prat gaat op plannen die de wereld moeten redden in beslag genomen door een kwestie van veel prozaïscher proporties. Topman Jeroen Rijpkema ziet zich geconfronteerd met boze aandeelhouders die ‘diefstal’ roepen. De Vereniging van Effectenbezitters schrijft kritische brieven en eist informatie van de bank. Een beperkt inkoopprogramma dat dinsdag officieel zal worden vastgesteld, wordt door Triodom afgewezen als too little, too late. Steeds meer dringt de vraag zich op in hoeverre dit conflict de missie en het bestaan van Triodos als ethische bank kan bedreigen. En wat de bank nog kan doen om de situatie te redden.

Om dat te beantwoorden, moet je de certificaatconstructie begrijpen. Om de idealen van de bank te beschermen, werden de aandelen van Triodos door de oprichters ondergebracht in een ideële stichting. Die Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (SAAT) gaf certificaten uit waarmee beleggers economisch gezien wel een aandeel in de bank kregen, maar zonder de inspraak die aandeelhouders wel hebben. De prijs van de certificaten werd bepaald op basis van de ‘intrinsieke waarde’ van de bank – alle bezittingen van de bank, minus de schulden.

Dat is nu vastgelopen, doordat bij het uitbreken van de pandemie ineens veel certificaathouders hun stukken wilden verkopen. Net als veel aandeelhouders in beursbedrijven wilden ze cash beschikbaar hebben om financiële tegenslagen op te vangen. De SAAT heeft maar een beperkt bedrag beschikbaar om certificaten op te kopen. De buffer raakte snel op. De handel werd stilgelegd, even heropend, maar toen weer stilgelegd.

Eind 2021 kondigde Rijpkema aan dat het systeem niet meer werkt. De bank werkt nu aan een speciaal handelsplatform, waar de prijs niet langer wordt bepaald door de intrinsieke waarde, maar door vraag en aanbod. Dat platform is er pas begin 2023, tot dan ligt de handel stil. Maar voor de Belastingdienst moest Triodos wel schatten wat de certificaten waard zijn in het economisch verkeer. Daar kwam de afwaardering van 30 procent uit voort.

Zijn de risico's ‘veronachtzaamd’?

Al die woede is pijnlijk voor de bank. Maar op de directe bedrijfsvoering heeft het geen invloed. De bank kan gewoon zaken blijven doen. En dat gaat best aardig, blijkt uit het jaarverslag 2021. Naast de grote doelen – ‘586 projecten medegefinancierd die samen stroom opwekken voor zo’n 6 miljoen huishoudens’ – kan de bank ook tevreden zijn over het financieel resultaat. Meer winst, meer beheerd vermogen en meer klanten.

Dat zou natuurlijk kunnen veranderen wanneer de stichting van kritische certificaathouders inderdaad succes boekt bij de rechter. Maar dat de bank de handel kan stilleggen, staat al jaren in het prospectus bij de certificaten. En waar het kritiek op het bestuur op de bank en de SAAT betreft, lopen certificaathouders op tegen het feit dat zij juridisch geen zeggenschap hebben over het gevoerde beleid.

Fons van der Velden, woordvoerder van de Stichting Certificaathouders Triodos, weet nog niet hoe een eventuele procedure eruit zou moeten zien en tegen wie die gevoerd zou moeten worden. ‘Dat bespreken we nu met een advocaat.’ De stichting wil vooral laten nagaan of de bank en het bestuur van de SAAT de risico’s van de certificaatconstructie niet hebben ‘veronachtzaamd’, en of de manier waarop de handel is opgeschort wel rechtmatig is.

‘Ik ben geen jurist, ik kan niet inschatten of dit kansrijk is’, zegt hoogleraar Arnoud Boot, als econoom aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in financiële markten en bedrijfsfinanciering. ‘Maar al dat lawaai, dat wil je niet als bank. Dat schept geen vertrouwen.’ Veel mensen die de bank een warm hart toedragen zijn nu teleurgesteld. Lopen die niet weg? Daarvoor verwijst Jeroen Rijpkema naar de jaarcijfers. ‘Het kan dat sommige klanten bij ons weggaan, maar in zijn geheel groeien we dus op alle fronten.’

‘Afgesneden van een belangrijke kapitaalstroom’

De situatie raakt de bank al wel op een tweede manier, zegt Arnoud Boot. ‘Zolang de handel niet is hervat, is zij afgesneden van een belangrijke kapitaalstroom. Dat beperkt je ruimte om te groeien en om je kapitaal aan te sterken bij tegenslagen.’ Triodos benadrukte de afgelopen tijd dat dit geen onoverkomelijk probleem is. Om groene projecten te financieren heeft het afgelopen jaar met succes geld opgehaald door obligaties uit te geven. Boot: ‘Maar obligaties zijn veel riskanter, die zijn een verplichting om een bedrag terug te betalen. Anders dan aandelenkapitaal, waar dat risico bij de aandeelhouder ligt.’

Jeroen Rijpkema vindt het ook niet wenselijk om nog meer obligaties uit te geven. ‘De enige manier waarop we nu kunnen groeien is door winst te maken.’ Dat is sowieso iets waar Rijpkema, die vorig jaar aantrad als ceo, meer nadruk op legt. ‘We willen streven naar een hoger percentage, 4 tot 6 procent.’ Zo kan de bank op eigen kracht groeien én hoopt Rijpkema ook alle certificaathouders een goede dienst te bewijzen. ‘Daardoor wordt de vraag naar certificaten hopelijk weer groter als de handel volgend jaar wordt hervat. En dat zou de prijs ook gunstig kunnen beïnvloeden.’

Een beter rendement denkt Rijpkema vooral te halen binnen de organisatie. De kosten voor overhead zijn bij Triodos relatief hoog. Door betere ict en het gelijktrekken van de bedrijfsvoering in de verschillende landen zouden die moeten dalen. Ook ziet Rijpkema dat de rentes op de kapitaalmarkt weer oplopen, waardoor Triodos hopelijk snel weer iets meer gaat verdienen aan spaarrekeningen.

Meer nadruk op winst en straks een fluctuerende koers van Triodos-certificaten op een handelsplatform: raakt dat niet aan de ideële missie van Triodos? Een beetje wel, erkent Rijpkema. ‘Daar is intern ook wel discussie over. Maar er is nou eenmaal een probleem met de verhandelbaarheid en dat moet opgelost. Bovendien moet elke ngo of culturele instelling die bij ons bankiert de bedrijfsvoering op orde hebben. Dat doet op zich niets af aan principes.’

DRIE CERTIFICAATHOUDERS

Remi Rijs

‘Goed om dit aan een rechter voor te leggen’

Naam: Remi Rijs (57)

Is: adviseur duurzame energie en ontwikkeling.

Heeft: een serieus aantal certificaten, ‘maar hoeveel wil ik niet in de krant’.

‘Die certificaten heb ik gekocht om mede-eigenaar te worden van deze ideële bank. Ik wil ze niet niet verkopen en het stilleggen van de handel is voor mij geen probleem. Ik heb ook geen probleem met Triodos Bank zelf. Maar met het huidige eigendomsmodel en de manier waarop dat nu door Triodos en het bestuur van de SAAT wordt aangepast heb ik wel problemen. Ik betwijfel of dat rechtmatig is. Goed dus om dit aan een rechter voor te leggen. Ik begrijp ook het gevoel van onrecht bij veel certificaathouders. SAAT hoeft amper verantwoording af te leggen aan de geldschieters. Het steekt dat het bestuur geen handreiking doet om samen de agenda voor de komende jaarvergadering te bepalen. In plaats daarvan wordt steeds dezelfde boodschap herhaald, in een regenteske stijl die zelfs de meest betrokken certificaathouders schoffeert.’

Tsjalle van der Burg

‘Ik vrees dat winst maken belangrijker zal worden’

Naam: Tsjalle van der Burg (65)

Is: Econoom aan de Universiteit Twente

Heeft: ‘ongeveer 8 procent’ van zijn vermogen belegd in Triodos-certificaten.

‘Al in 1986 kocht ik voor het eerst certificaten in Triodos. Als jonge econoom was ik al heel erg geïnteresseerd in de missie en ik vind dat de bank dat tot op de dag van vandaag goed doet. Ik begrijp echt wel dat het voor sommige certificaathouders heel vervelend is dat ze nu bijna drie jaar niet bij hun geld kunnen. Maar dit hoort nou eenmaal bij beleggen: er zitten risico’s aan en die zijn voor mij ook altijd duidelijk geweest. Beleggen is gokken en het enige dat je kunt doen om dat risico wat te beperken is spreiden. Wel vind ik het jammer dat de certificaten straks via zo’n platform verhandeld worden. Ik vrees dat winst maken daardoor belangrijker zal worden voor de bank, dat doet wel een beetje afbreuk aan de principes waarmee we destijds begonnen.’

Joke Terlaak Poot

‘Ik wilde er een deel van de verbouwing mee betalen’

Joke Terlaak Poot (63)

Is: docent HBO

Heeft: voor ongeveer 15 duizend euro certificaten gekocht

‘Als er wat vakantiegeld over was of ik had een meevaller van de Belastingdienst, dan kocht ik vaak certificaten. Ik steun de idealen van Triodos en was ook blij met dat zakje met geld. Een echt mooie belegging. Ik wist dat de handel stilgelegd kon worden. Maar ik had er geen rekening mee gehouden dat het zo lang kon gaan duren. Dat is wel vervelend, want ik hoopte er een deel van de verbouwing mee te betalen. Ik was ook echt boos omdat ik de communicatie van Triodos hierover niet goed vind. Maar dat is alweer wat gezakt en ik heb me ook afgemeld bij Triodom. Pijnlijk vind ik het wel dat er onder de gedupeerden ook goededoelensstichtingen zitten. Daarvan vraag ik mij af of die wel goed zijn voorgelicht door Triodos of certificaten voor hen een goed product zijn. Daar denk ik wel: verdorie Triodos, daar had je alerter op moeten zijn. Ik vind dat ze daar echt een oplossing voor moeten bieden.’