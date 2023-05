Bij Papierfabriek Doetinchem is de energietransitie in volle gang

Operationeel directeur Bart Broens (links) en commercieel directeur Hans de Heus van Papierfabriek Doetchem. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Stel dat alle daken van Papierfabriek Doetinchem vol zouden liggen met zonnepanelen. Zouden die dan genoeg energie opwekken voor het proces dat daarbinnen al zo’n 85 jaar bezig is? ‘Nee, bij lange na niet’, zegt operationeel directeur Bart Broens. ‘Dat zou slechts 0,5 procent van onze energievraag invullen.’

Ooit werd papier geheel met duurzame energie geproduceerd. Wind en water dreven molens aan waarin van textielresten pulp werd gemaakt. Die werd vervolgens geperst en hangend in de lucht gedroogd. Maar toen de gebroeders Van Veen in 1937 in Doetinchem hun papierfabriek begonnen, was dat al lang verleden tijd.

De machine van weleer is nu het fundament onder PM1, een van de vier machines die in Doetinchem dag en nacht brede stroken lichtgewicht papier uitspuwen. Een vloeibare bruine pulpmassa wordt in die machine op een draaiende zeef gespoten, belandt daarna op een immense droogcilinder en vijf seconden later komt het product er aan de andere kant uit. In een mum van tijd is het water in de pulp (zo’n 99 procent van het gewicht) er uitgeperst en verdampt. Jaarlijks wordt op het propvolle fabrieksterrein midden in de Achterhoekse stad zo’n 70 duizend ton papier geproduceerd. Klanten over de hele wereld gebruiken het onder meer om verpakkingen en tasjes voor etenswaren van te maken.

Een precair moment

De broers Van Veen kochten de eerste papiermachine destijds op een precair moment. Na het uitbreken van de oorlog ging cellulose, waaruit papier wordt gemaakt, op de bon. ‘Doordat 1935 het ijkjaar was voor de hoeveelheid cellulose die elke fabriek kreeg, zaten de broers zonder grondstof’, vertelt commercieel directeur Hans de Heus. ‘Dankzij Tsjechische vluchtelingen werd dat nadeel omgezet in een voordeel. Zij hadden al ervaring met recycling van papier, dus dat zijn ze hier toen als eerste in Nederland gaan doen. Inmiddels behoort Nederland tot de landen waar het meeste papier wordt ingezameld en hergebruikt.

Door de jaren heen is de fabriek een aantal keer van eigenaar gewisseld. Van de twee broers, via een groot concern, naar Wim Broens – de vader van Bart. Broens senior verkocht het in 2011 weer aan een van de grootste klanten, het Duitse verpakkingsconcern Papier-Mettler. Bart Broens: ‘We zitten nu in een groep zusterbedrijven die veel van ons papier verwerken en ons ook vaak weer voorzien van karton- en papierresten uit hun productieproces.’

Papier maken is een kwestie van hard werken en dunne marges, zegt Broens. ‘Maar hoewel het proces eeuwenoud is, blijft het een branche waarin veel gebeurt.’ Zo is de vraag naar drukpapier al jarenlang aan het afnemen. Daar staat tegenover dat er door de bezorgcultuur veel extra vraag is naar karton en pakpapier. De Heus: ‘Vooral tijdens corona was dat veel, nu zien we dat terugzakken en stijgt de vraag vanuit de horeca.’ De toenemende druk om gebruik van plastics terug te dringen, kan de vraag naar papier als alternatief ook vergroten. Broens: ‘En elke keer dat er een nieuw product op de markt komt waarin papier en plastic zijn verwerkt, moeten wij weer bekijken of wij dat zo kunnen scheiden dat we er pulp van kunnen maken.’ Zelfs de inktresten uit het papier worden gescheiden en hergebruikt in beton.

Emissiehandelssysteem

Maar de grootste uitdaging is toch wel de energietransitie. De papierfabriek is een van de 264 Nederlandse bedrijven die zo veel energie verbruiken dat ze onder het Europese emissiehandelssysteem vallen. Dat betekent dat zij elk jaar minder emissierechten krijgen om CO2 uit te stoten. Rond 2040 moeten ze geheel klimaatneutraal zijn. Binnen die bedrijven geldt de papierindustrie als de best presterende qua verduurzaming. Toch is er nog een lange weg te gaan.

Voorlopig zijn de ogen in Doetinchem gericht op 2030, als de papierfabriek het Europese doel wil halen van 55 procent minder uitstoot ten opzichte van 1990. Daarin is afgelopen jaar een grote stap gezet door een ingenieuze samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel. Vanuit de fabriek vertrekt warm restwater in een 4,5 kilometer lange buis onder de grond naar een waterzuiveringsstation buiten de stad. Daar staat een installatie die het water zuivert door opgeloste pulpresten om te zetten in biogas. Dat gas gaat weer terug naar de fabriek waar het wordt gebruikt om de stoomketels te verwarmen.

Daarnaast kan de fabriek ook gebruikmaken van biogas uit een vergister van rioolslib bij de waterzuiveringsinstallatie. Warmte uit het restwater van de fabriek wordt gebruikt om dat gistproces op gang te houden.

Mede dankzij energiebesparende maatregelen en deze nieuwste innovatie heeft de fabriek de CO2-uitstoot inmiddels met 27 procent verlaagd. Voor 2030 moet de papierfabriek dus nog een vergelijkbare reductie zien te realiseren. ‘We hopen op meer biogas’, zegt Broens. ‘Bijvoorbeeld dankzij extra vergisters die mest en andere agrarische reststromen omzetten.’

Elektrificeren van stoomketels

Een andere logische stap richting energieneutraliteit is het elektrificeren van een van de drie stoomketels. Concurrenten hebben zulke boilers al kunnen aanleggen en daar de afgelopen jaren flink van geprofiteerd. Op zonnige of winderige dagen, als er een overvloed aan groene stroom is, kunnen die bedrijven hun boilers nagenoeg gratis laten draaien.

In het hele land lopen dergelijke projecten aanzienlijke vertraging op doordat netbeheerders lange wachtlijsten hebben voor het verzwaren van aansluitingen. Maar daar hebben ze in Doetinchem al een oplossing voor gevonden. Er ligt namelijk al een dikke ongebruikte kabel naar de fabriek, voor het geval een van de twee andere aansluitingen eruit vliegt. Daarop kan de elektrische boiler worden aangesloten, zo is inmiddels met de netbeheerder afgesproken. Mocht een van de aansluitingen dienst weigeren, dan kunnen de gasgestookte ketels dat altijd opvangen.

Broens: ‘Het is een heel complexe puzzel om zo’n fabriek als deze van fossiele brandstof af te krijgen, maar het moet kunnen.’