Bij Mama’s Koelkast worden moeders met een liefde voor koken opgeleid tot zelfstandige ondernemers

Aaliyah Bochhah (42), oprichter van Mama’s Koelkast, leidt niet zomaar een afhaalwinkel en cateringbedrijf; ze geeft moeders met een liefde voor koken de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige ondernemers.

‘Heb je al gegeten?’, vraagt eigenaar Aaliyah Bochhah (42) van Mama’s Koelkast. ‘Je moet hier nooit naartoe komen met een volle maag!’ Het pandje van Mama’s Koelkast in de Amsterdamse Jordaan ligt vol met lekkernijen. In het raam trekken verse pastéis de nata, dadel- en kokos-jamkoekjes de aandacht van voorbijgangers. Planken met potten mangochutney en hotsaus omringen vier koelkasten, met de portretten van de ‘mama’s’ erop en hun gerechten erin.

Mama’s Koelkast, opgericht in 2012, is een afhaalwinkel en cateringbedrijf. In de winkel, die dit jaar op Moederdag feestelijk werd geopend, haal je gerechten uit allerlei windstreken bereid door vier ‘mama’s’. Dat zijn moeders met een liefde voor koken die niet makkelijk op de arbeidsmarkt kunnen instromen. Oprichter Aaliyah Bochhah begeleidt deze vrouwen tot ze kunnen werken als zelfstandig kok. Zo heeft Bochhah al meer dan zestig vrouwen tot ondernemer opgeleid.

Twee van de vier koelkasten in de zaak worden deze weken gevuld door Therisa Becker en Zohra Chahman. Becker maakt Surinaamse gerechten, zoals roti masala met aardappelen en kousenband. Zohra vult haar koelkast met Marokkaanse gerechten, zoals tajine met aardappelen en seizoensgroenten. Beide gerechten kosten 12,50 euro.

Mama’s Koelkast Waar: Amsterdam

Sinds: 2012

Aantal werknemers: 60 tot zelfstandig kok opgeleide zzp’ers

Jaaromzet: 225 duizend euro

Marokkaanse koekjes en harira

De maaltijden in de diepvries van Bochhahs moeder brachten haar op het idee voor Mama’s Koelkast. ‘Mijn moeder vond mij altijd te dun, dus ik kreeg veel eten mee naar huis: Marokkaanse koekjes, panbrood en harira. De geurende specerijen van de Marokkaanse gerechten die ze me meegaf, deden mij denken aan thuis.’

Toen Bochhahs moeder ziek werd, raakte de de vriezer steeds leger. ‘Tijdens de laatste maanden van mijn moeders leven deelde ik mijn ambities met haar. Ze steunde mijn droom om ondernemer te worden volledig.’ Na een ziekbed van negen maanden stierf haar moeder. ‘Ik wilde de nagedachtenis aan haar en haar gerechten in leven houden door andere moeders te helpen hun lekkernijen te verkopen. Zo is mijn bedrijf ontstaan.’

Gouden jaren

In 2012 begon Bochhah met één koelkast. Die werd gevuld door Jane Wolff, de eerste mama van Mama’s Koelkast en nog steeds verbonden aan het bedrijf. ‘Ik leerde Jane kennen via mijn zus. Jane is idolaat van koken en caterde al voor onze ontmoeting. Ik wilde haar helpen nog succesvoller te worden.’

Door mond-tot-mondreclame groeide het bedrijf naar vijf koelkasten binnen drie maanden. De gerechten werden verkocht voor 8,50 euro, waarvan 50 procent naar de vrouwen ging. Steeds meer klanten keerden regelmatig terug, maar de logistiek werd een uitdaging en de onderneming draaide geen winst. Bochhah opende daarom een productiekeuken in de Houthavens in Amsterdam, gericht op catering, waardoor er gouden jaren volgden.

Tussen 2017 en 2019 realiseerde Bochhah jaarlijks een omzet van 225 duizend euro met steeds meer vrouwen die intussen als zzp’ers voor haar werkten. Ook het klantenbestand groeide, met grote namen zoals KPN, de gemeente Amsterdam en het Eye Filmmuseum. Toen kwam corona.

Mama’s Power Foundation

Tijdens de pandemie kwamen er geen opdrachten binnen, maar Bochhah kon niet stilzitten. Ze besloot een nieuwe ruimte te zoeken in Amsterdam én een opleiding te starten. De Mama’s Koelkast Academy, onderdeel van de Mama’s Power Foundation, is een opleiding van drie maanden voor moeders die niet makkelijk in de reguliere arbeidsmarkt kunnen instromen, door bijvoorbeeld een taalachterstand, een burn-out of een gebrek aan financiële middelen.

‘Aaliyah is mijn reddende engel’, vertelt Therisa Becker terwijl ze haar schort vastknoopt. In de open keuken bereidt Becker roti voor een catering. Ze vouwt de vellen, gevuld met onder meer kip, kousenband en aardappel vakkundig dicht. ‘Voordat ik met Mama’s Koelkast in aanraking kwam, zat ik in een zware burn-out. Aaliyah heeft mij geholpen mijn liefde voor koken om te zetten naar een succesvolle onderneming.’

Therisa Becker kookt drie maal per week in Mama’s Koelkast. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bochhah brengt de deelnemers alle aspecten van het ondernemerschap bij, van veilige voedselbereiding (HACCP) en boekhouding tot beheer van sociale media. Na het succesvol voltooien van de academie ondersteunt ze de vrouwen bij het verkrijgen van een KvK-registratie. De opleiding is kosteloos en Mama’s Koelkast is vaak hun eerste opdrachtgever.

Butterfly Award

Afgelopen jaar werd Mama’s Koelkast een bv en draaide de onderneming evenveel omzet als in de gouden jaren. Maar omdat de vrouwen zzp’er zijn en per uur factureren, loopt Bochhah risico wanneer de verkoop daalt. ‘In de toekomst wil ik de vrouwen hieraan deel laten nemen, omdat risico lopen hoort bij het vak. En ik hoop dat Mama’s Koelkast uiteindelijk een franchise wordt, verspreid over heel Nederland.’

Bochhah ziet de toekomst rooskleurig in. Dit najaar verschijnt een kookboek met verhalen en recepten. In augustus ontving ze de Butterfly Award, een prijs van de stichtingen Social Enterprise NL en Fred Foundation voor inspirerende sociale ondernemers. Van het prijzengeld ter waarde van 12.345,67 euro investeert ze 10.000 euro in haar onderneming. De rest van het bedrag mag ze, volgens de richtlijnen van de prijs, doneren aan een sociaal ondernemer die ze graag wil ondersteunen. ‘Het butterfly-effect’, noemen de stichtingen dat.

Terwijl Becker de laatste rotivellen vult en opbergt, opent Bochhah de koelkast achter de toonbank. Ze houdt een koud flesje omhoog. ‘Jane, de allereerste mama, heeft dit gemberbier gemaakt. Het is een van de eerste producten die we tien jaar geleden verkochten. Ik zal haar gemberbier altijd blijven verkopen. Zonder Jane was Mama’s Koelkast er niet geweest. Neem maar mee, voor thuis.’