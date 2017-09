Bij infectieziekten stelt overheid belang van boer boven volksgezondheid

'De landbouwsector heeft zich van oudsher sterk georganiseerd, met ook een stevige lobby in Den Haag', verklaart onderzoekster Floor Haalboom. 'Volksgezondheid is veel meer versnipperd, en heeft zich minder sterk georganiseerd. Dat geldt tot op de dag van vandaag.'



Haalboom (29) promoveert komende donderdag aan de Universiteit Utrecht op een historisch onderzoek naar de aanpak van zoönosen (door mens en vee gedeelde infectieziekten) in de afgelopen eeuw. Aanleiding voor het promotie-onderzoek, dat mede is gefinancierd door zowel het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Volksgezondheid, was de Q-koortsepidemie.



Q-koorts is een infectieziekte die overslaat van geiten en schapen op mensen. Bijna 70 procent van alle infectieziekten bij mensen zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Haalboom behandelt in haar proefschrift vier voorbeelden: rundertuberculose, influenza (griep), Salmonella en BSE (gekkekoeienziekte). Ze constateert door de jaren heen één constante in het beleid: landbouw was dominant ten opzichte van volksgezondheid bij de bestrijding van zoönosen.