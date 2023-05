Bij handelsdelegatie naar Brazilië ligt ook de oorlog in Oekraïne op tafel van Rutte en Lula

Mark Rutte maakt een selfie met studenten op kennisinstelling Getulio Vargas Foundation. De minister-president brengt samen met een economische delegatie een driedaags bezoek aan Brazilië. Beeld ANP

Nederland is voor Brazilië het vierde exportland. De Zuid-Amerikaanse natie importeerde in 2021 zo’n 3 miljard euro aan Nederlandse producten. De export richting ­Nederland bedroeg 5,3 miljard euro.

Dinsdag spreekt Rutte met president Luiz Inácio Lula da Silva, onder meer over de internationale rechtsorde, handel en klimaat. Daarbij gaat het waarschijnlijk ook over Lula’s mening over de oorlog in Oekraïne. Hij ziet óók Oekraïne zelf en het Westen als agressor en is tegen wapenleveranties. Brazilië importeerde vorig jaar voor 7,5 miljard euro aan goederen uit Rusland. De export richting Rusland bedroeg een kleine 2 miljard euro.