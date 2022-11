Bij Disney moet de ene Bob het puin ruimen van de andere Bob

Bob Iger met Mickey Mouse in 2018. Beeld Getty Images

Lang voordat hij faam verwierf als de ‘Godkoning’ van Disney begon Bob Iger zijn carrière als weerman van een kleine tv-zender in Ithaca, New York. Tijdens de grauwe winters zijn de buien daar zo’n bar mengsel van sneeuw, hagel en regen dat de bewoners er hun eigen meteorologische term voor hebben: ‘Ithacation’.

‘Het is maar een halve grap als ik zeg dat het weerbericht presenteren me een onmisbare kunst heeft geleerd: de gave om slecht nieuws te brengen’, schrijft Iger in The Ride of a Lifetime (2019), zijn memoires over vijftien jaar aan het roer van The Walt Disney Company.

Die gave zal Robert Allen Iger (1951) van pas komen bij zijn verrassende terugkeer als baas van de Californische firma, waar naast 223 duizend werknemers ook pak ’m beet Mickey Mouse, Anna van Arendelle, Darth Vader en Homer Simpson op de loonlijst staan. Een bestuurskamercoup kostte topman Bob Chapek na 33 chaotische maanden de kop.

De druppel was het onverwachte verlies van 1,5 miljard dollar van streamingdienst Disney+. Wat Disney-bestuurders en -beleggers vooral stak was hoe onbekommerd Chapek de slechte cijfers probeerde te verbloemen tegenover beursanalisten. Terwijl de Disney-koers instortte, rapsodieerde Chapek onverdroten over het succes van Mickey’s niet-zo-enge-Halloweenfeest. ‘Hij moet weg, hij is in de war’, reageerde CNBC-commentator Jim Cramer.

Disney tien jaar gefaald

In een personeelsmemo kondigde Iger meteen aan dat hij de kussens komende weken flink wil opschudden. Zijn eerste slechtnieuwsgesprek had hij al gevoerd: Kareem Daniel, na Chapek een van de hoogste omes, moest het veld ruimen omdat hij de creatieve vrijheid van Disney’s studiobazen zou beknotten.

Iger stond al voor hetere vuren. Bij zijn eerste aantreden als topman in 2005 leek Disney’s bestuurskamer net de slangenkuil uit Raiders of the Lost Ark (1981), de Indiana Jones-film die inmiddels, dankzij Igers overnamehonger, eigendom van Disney is. Zijn voorganger Michael Eisner had met bijna iedereen bonje.

Met Apple-baas en Pixar-grootaandeelhouder Steve Jobs bijvoorbeeld, een ‘sjiitische moslim’ met wie niet te onderhandelen viel, vond Eisner. Met Harvey Weinstein, omdat Eisner geen brood zag in diens lievelingsproject over een stel drie turven hoge hippies die een ring naar een vulkaan vervoeren, waarna rivaal Warner met de Lord of the Rings-trilogie aan de haal ging. En met Walt Disney’s neef en animator Roy E. Disney, die Eisner liet bespioneren, zoals journalist James B. Stewart optekende in zijn boek DisneyWar (2005).

Dat Disney tien jaar lang had gefaald, besefte Iger in 2005 bij de opening van Disneyland Hongkong. Tijdens de parade van zwaaiende en kushandjes blazende Disney-figuren viel hem iets op: waar waren de nieuwe helden? Tussen pensioengerechtigde coryfeeën als Donald Duck en Sneeuwwitje maakten ook Kleine Zeemeermin, Aladdin en andere iconen van begin jaren negentig hun opwachting, terwijl recente Disney-personages als Keizer Kuzco of Lilo & Stitch schitterden door afwezigheid. Wel opgetrommeld waren Woody, Buzz Lightyear en Nemo, allemaal creaties van Pixar, wiens films Disney alleen distribueerde. ‘We konden maanden analyseren wat er mis was gegaan, maar daar zag je het, recht voor onze neus’, schreef Iger.

Zwerfafval oprapen

De man wiens werkdag elke ochtend om kwart over vier begint met een zweetsessie op zijn klimmachine wist Steve Jobs begin 2006 zover te krijgen om Pixar aan Disney te verkopen. In 2009 volgde Marvel en in 2012 Lucasfilm, waarna Iger in 2018 voor 71 miljard dollar ook 21st Century Fox lospeuterde bij Rupert Murdoch. Het leverde Disney talloze hits op, van Incredibles 2 (Pixar) en Star Wars: The Force Awakens (Lucasfilm) tot Bohemian Rhapsody (21st Century Fox) en Avengers: Endgame (Marvel), inclusief een uitdijend Disney+-aanbod om de wispelturige streamingklant te paaien.

Of de zoon van een bibliothecaresse en een reclameman erin zal slagen om Disney’s streamingprobleem op te lossen – kostbare investeringen in series en films, karige abonnee-opbrengsten – valt te bezien. Wel lijkt Iger in tegenstelling tot Chapek niet als een Turbo McKwek door het politieke landschap te vliegen. Zo haalde Chapek zich dit jaar de woede van zijn personeel op de hals omdat hij zich niet uitsprak tegen een anti-homowet in Disney World-thuisbasis Florida. Toen hij zich later alsnog tegen de wet keerde, stortte Florida’s republikeinse gouverneur DeSantis fiolen van toorn over hem uit.

Iger maakte in zijn eerste vijftien jaar als Disney-roerganger weinig politieke brokken, wat geen sinecure is bij een bedrijf dat krampachtig probeert de utopische wereld van Minnie, Goofy en Pluto niet te laten bezoedelen door de werkelijkheid. Dit gaat zover dat Disney-bestuurders tijdens pretparkbezoekjes geacht worden om net als hun verre voorganger Walt Disney (1901-1966) hoogstpersoonlijk al het zwerfafval op te rapen dat ze tegenkomen.

Oprah van deur tot deur

Als Disney-topman sprak Iger zich uit tegen anti-abortuswetten en pro-wapenwetten. Hij zat een blauwe maandag in een adviesraad van president Trump, tot de regering zich terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs. Van alle onder zijn bewind uitgebrachte films zei hij het trotst te zijn op Black Panther (2018), een van de eerste keren in de wat sneeuwwitte Disney-catalogus dat een Afro-Amerikaan de heldenrol vertolkte.

Even overwoog de Democraat zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2020, alleen was zijn vrouw faliekant tegen, en twijfelde Iger of de partij een zakenman zou steunen. ‘Als hij zich kandidaat had gesteld, zou ik nu van deur tot deur gaan’, zei zijn goede vriendin Oprah Winfrey. ‘En ik zou zeggen: ‘Laat me je vertellen over Bob Iger.’’