‘Big Shot’ bracht met ‘Big Short’ de nikkelmarkt op zijn knieën

'Visionair' Xiang Guangda speculeerde op een daling van de nikkelprijs, een gok die desastreus uitpakte. Beeld -

Hij is de oprichter en president van Tsingshan Holding, de grootste producent van nikkel en roestvrij staal ter wereld. Met een sprekend, maar vermoeiend cliché: Xiang Guangda (64) zou ‘de Steve Jobs van de metaalmarkt’ zijn. Want visionair, een man die klein begon en mogelijkheden zag die voor anderen verborgen bleven.

Niet bepaald handig voor een visionair is dat hij de afgelopen maanden een vertroebelde blik had waardoor zijn grootste gok ooit nu desastreus uitpakt. Al zal Xiang ongetwijfeld hebben gesproken van een berekende zet toen hij begon te speculeren op een daling van de nikkelprijs. Die koers lag volgens hem onredelijk hoog, en wat kon er eigenlijk verkeerd gaan?

Als nikkel toch onverhoopt verder de hoogte in zou gaan, kon Xiang zijn bedrijf altijd nog de opdracht geven om de productie te verhogen en de koers omlaag te duwen. Tsingshan produceert in Indonesië nikkel tegen een kostprijs van rond de 10 duizend dollar, terwijl de gemiddelde marktprijs in de afgelopen tien jaar lag op 14.200 dollar.

Shorten

Op zich is het niet vreemd dat een metaalproducent posities inneemt om geld te verdienen aan een daling van de marktprijs, ‘shorten’ in het jargon. Op die manier vlakt hij risico’s uit. Als de prijs stijgt, verliest hij aan de shortposities, maar wordt wat hij produceert meer waard.

Omgekeerd is een shortpositie die geld opbrengt een bluts tegen de buil, veroorzaakt door lagere opbrengsten in de verkoop van het metaal. Alleen ging Xiang veel verder dan enkel het afdekken van risico’s. De tycoon, die in Chinese grondstoffenkringen bekendstaat als ‘Big Shot’, ging er juist heel veel nemen waardoor hij ‘Big Short’ was.

En toen ging het gruwelijk verkeerd voor Xiang. De oorlog in Oekraïne bracht het aanbod van nikkel door de grote Russische producent Norilsk Nickel in gevaar, waardoor de prijs omhoog schoot. Grondstoffenbeleggers die hadden gespeculeerd op een koersdaling moesten daardoor geld bijstorten bij hun handelshuis om hun positie vast te kunnen houden, een ‘margin call’ in het jargon. Anderen sloten hun posities, wat betekent dat ze nikkel moesten kopen. Zo droegen ze bij aan een nog hogere koers.

Dramatisch nieuws

De nikkelprijs ging vorige week daardoor maal vier tot een ongekende 100 duizend dollar per ton. Slecht nieuws voor de bouwers van elektrische auto’s, aangezien nikkel een essentiële grondstof is voor herlaadbare batterijen. En dramatisch nieuws voor Xiang, die plots met een papieren verlies zat dat in de miljarden dollars liep.

De London Metal Exchange, de belangrijkste nikkelbeurs ter wereld, legde vorige week dinsdag al na 18 minuten de handel stil en annuleerde de transacties waardoor de prijs kunstmatig werd teruggezet tot 48 duizend dollar. Dat was nodig ‘omdat er een ernstige bezorgdheid is dat marktdeelnemers niet kunnen voldoen aan hun margin calls, waardoor het risico bestaat op verschillende faillissementen’.

Handelaren schreeuwden moord en brand. De LME, die in 2012 is overgenomen door de beurs van Hongkong en die woensdag de handel herneemt, zou zijn oren hebben laten hangen naar Chinese producenten en hun banken, en zijn geloofwaardigheid helemaal kwijt zijn.

Politieke connecties

Staalmagnaat Xiang moet nu proberen om zijn shortposities af te wikkelen met zo weinig mogelijk verliezen. Om aan de margin calls te kunnen voldoen, sloot hij met westerse banken leningen af die zijn gedekt door de toekomstige nikkelproductie van Tsingshan. Hij zou via zijn politieke connecties ook altijd nog kunnen rekenen op financiële steun uit Beijing.

Xiang is geboren in een arbeidersgezin in Wenzhou, een havenstad in de oostelijke provincie Zhejiang. Volgens Chinese media begon hij zijn loopbaan als reparateur in een visserijbedrijf. De economische hervormingen die politiek leider Deng Xiaoping in 1978 inzette, brachten nieuwe mogelijkheden. Xiang begon eind jaren tachtig een eigen bedrijfje dat ramen en deuren maakte voor autobouwers.

Al snel zag Xiang dat er meer mogelijkheden waren in roestvrij staal, waar China toen nog een grote importeur van was. Tsingshan groeide uit tot een familiebedrijf met meer dan 75 duizend werknemers en met vestigingen in China, Indonesië, India en Zimbabwe. Ramingen van Xiangs persoonlijk fortuin lopen uiteen van 1,2 tot 4,2 miljard dollar. Het verschil tussen beide kan een mooie voorspelling zijn van hoe zijn nikkelgok uiteindelijk uitpakt.