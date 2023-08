Bierbrouwer InBev heeft minder last van conservatieve boycot in VS, Eneco moet overwinst teruggeven

Michel Doukeris Beeld Belga

Winnaar: Michel Doukeris met AB InBev

Een onverwachte winnaar deze week: het Belgische bierconcern AB InBev. Het bedrijf van ceo Michel Doukeris liet in het afgelopen kwartaal een flinke omzetstijging zien, ondanks de conservatieve boycot in de Verenigde Staten van zijn belangrijkste merk Bud Light. Dat raakte, nadat het werd gepromoot door een trans­gender influencer, zelfs zijn Amerikaanse nummer-1 positie als meest verkochte bier kwijt aan het Mexicaanse merk Modelo.

Maar intussen groeit de brouwer, die een kwart van al het wereldwijde bier produceert, sterk in landen als China. Daar weet het steeds meer duurdere biertjes te slijten, wat de teruggang in de VS compenseerde. Dit ook in tegenstelling tot Heineken, dat in Azië juist tegenviel afgelopen kwartaal.

De boycot van Bud Light heeft het concern in de VS 400 miljoen euro omzet gekost, bleek uit de kwartaalcijfers. Sinds transgender influencer Dylan Mulvaney in april met speciaal voor haar gemaakte blikjes Bud Light in video’s verscheen, heeft heel transfoob Amerika het bier, tot dan het uithangbord van redneck bars, uitgekotst. Kid Rock, een countryzanger, schoot de blikjes aan flarden, Florida-gouverneur en zelfverklaard woke-bevechter Ron DeSantis spoorde zijn pensioenfondsmanager aan een rechtszaak aan te spannen tegen InBev wegens het aanschurken tegen ‘radicale ideologieën’.

InBev heeft sindsdien ingebonden. Mulvaney krijgt geen enkele steun van het concern, zegt de influencer, en Bud Light focust zich in zijn zomerse reclamecampagne ouderwets op football en muziek.

As Tempelman

Verliezer: As Tempelman, ceo Eneco

Ineens stond er een nulletje te veel achter de prijs waarvoor het Eneco van ceo As Tempelman het gas aanbood op de gasmarkt TTF, ’s ochtends om tien voor half negen op 7 maart 2022. Het was in de weken na de Russische inval in Oekraïne; de wereld was in rep en roer, en de Nederlandse aardgaslevering dreigde te gaan sputteren, wegens een tekort aan aanbod.

Om dat acute probleem op te lossen moest Gasunie Transport Services (GTS), die vraag en aanbod in evenwicht houdt, in actie komen: het vroeg aan marktpartijen om binnen een uur extra gas te leveren, om te voorkomen dat afnemers zonder kwamen te zitten. De normale prijs die dagen lag tussen 200 en 300 euro per megawattuur. En toen vroeg Eneco ineens 2.450 euro. Omdat de tekorten zo groot waren, moest GTS wel toehappen. Daarop dachten sommige andere marktpartijen: hé, ook wij kunnen best tien keer zoveel vragen. Bij een tweede actie een uur later lag de gemiddelde gasprijs dus op ruim 1.400 euro, zo signaleert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) donderdag. In totaal is er toen naar schatting door gashandelaren 15 miljoen euro extra verdiend.

De TTF stelde een onderzoek in naar de rare prijsvorming op 7 maart. Daaruit bleek dat Eneco die ochtend een nulletje te veel had ingetikt. De ACM zegt nu dat dit marktmanipulatie was. Eneco heeft toegezegd de winst (2,3 miljoen euro) terug te betalen aan GTS, die dat geld doorsluist naar zijn afnemers. Maar de rest blijft in de zakken zitten van de vooralsnog anonieme handelaren die ochtend.