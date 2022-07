Bevolkingsgroei: Nederland staat op Krugmans omslagpunt

Koud uit de auto gestapt vanuit Zuid-Frankrijk lees ik donderdagmiddag de Forum-bijdrage van de Utrechtse economisch geograaf Ton van Rietbergen. Onderwerp: de huidige bevolkingsdruk in Nederland en de verwachte toename ervan in de toekomst. Hamvraag: waarom is de bevolkingsomvang (gegeven de oppervlakte van Nederland) toch geen onderwerp van politiek debat?

Eerst wat feiten. In Nederland wonen (cijfers van 2020) 517 inwoners per vierkante kilometer en dat is, op Malta na, de hoogste bevolkingsdichtheid van landen in Europa. Deze dichtheid is de afgelopen jaren, zeg gerust decennia, fors toegenomen. In 1950 telde Nederland nog 10 miljoen mensen en was niet alleen de naoorlogse geboortegolf op gang gekomen maar ook een nogal omvangrijke emigratie naar landen waar nog wél ruimte was: Canada, Australië, Nieuw-Zeeland.

Nederland is, wereldwijd, een van de demografische uitzonderingen. Van Rietbergen haalt een studie uit The Lancet aan, waarin wordt voorgerekend dat de wereldbevolking in 2064 haar maximum bereikt (9,7 miljard mensen) om daarna tot de eeuwwisseling te dalen tot 8,8 miljard mensen. In talloze landen is de krimp al in volle gang. Japan verwacht zelfs een halvering van de bevolking, van 120 miljoen mensen nu naar 64 miljoen in 2100.

Maar Nederland groeit, van de 17,7 miljoen mensen vandaag tot (naar verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek) 20,6 miljoen mensen in 2070, vooral door langere levens én immigratie. Het geboortecijfer op zichzelf zou leiden tot krimp van de bevolking.

Is het erg, zo’n groeiende bevolking? Dat is vragen naar een politiek oordeel en het antwoord hangt sterk af van wat je belangrijk vindt.

De afgelopen maanden bivakkeerde ik in Frankrijk, waar de bevolkingsdichtheid beperkt is tot 105 mensen per vierkante kilometer. Nederland gedeeld door vijf dus. In het bijzonder was ik in de Ardèche, waar een vierkante kilometer bevolkt wordt door 58 mensen. Nederland gedeeld door (bijna) negen. Anders gezegd: als Nederland net zo dichtbevolkt is als de Ardèche, wonen hier 2 miljoen mensen.

Is dat anders? Wie houdt van rust en ruimte, wie houdt van natuur en graag zijn wandelschoenen aantrekt om eropuit te gaan over bergen en door dalen, kan er zijn hart ophalen. Maar, om eens wat te noemen, een universiteit kent het departement niet, snelwegen en een vliegveld evenmin. Eerstelijnszorg is voorhanden (al is er ook daar een huisartsentekort), maar (gespecialiseerde) ziekenhuizen zijn ver weg. Het inkomen per hoofd van de bevolking is laag (vergeleken met het drukke Île de France rond Parijs) en er is weinig zogeheten ‘hoogwaardige werkgelegenheid’. Ofschoon de bevolking van de Ardèche licht groeit, zijn er dorpjes waar de bevolking de afgelopen decennia is gehalveerd, met alle consequenties van dien.

Dus nee, het is niet alles goud wat er blinkt. Een lage bevolkingsdichtheid heeft voor- én nadelen - het zal weer eens niet. En dus valt er wat te kiezen. Alleen doet Nederland dat niet, alleen impliciet, door niet te kiezen.

Nobelprijswinnaar Paul Krugman heeft de economische geografie eens beschreven als een spel van aantrekkende en afstotende krachten. Een gebied dat groeit profiteert van allerlei schaalvoordelen, is economisch succesvol en trekt dus steeds meer mensen aan, wat nog meer schaalvoordelen oplevert, et cetera. Er komt echter een omslagpunt, aldus Krugman, waarop die groei schaalnadelen gaan opleveren: congestie, belachelijke huizenprijzen, vervuiling, het verdwijnen van natuur. Gevolg: mensen trekken weg. Het leven is er gewoon niet leuk meer.

Nederland, dacht ik kachelend op de A2 richting de hoofdstad, bevindt zich op of voorbij Krugmans omslagpunt.