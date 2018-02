Beurzen wereldwijd in mineur: is sprake van een serieuze crash of een bescheiden correctie?

Is dit een serieuze crash, of een bescheiden correctie?

Afgelopen maand schepte president Trump in Davos nog op dat de aandelenbeurzen onder zijn bewind 'het ene record na het andere verbreken'. Nu zijn de beurzen plotseling wereldwijd in mineur. Gisteravond en vannacht zetten de Amerikaanse en Aziatische beurzen hun duikvlucht voort. Vanochtend was het opnieuw de beurt aan Europa, al hebben de beurzen van Amsterdam, Frankfurt en Parijs zich na openingsverliezen van ruim 3 procent op dit moment enigszins hersteld.



In ruim een dag tijd is alle in 2018 behaalde winst op de AEX verdampt. Dat is geen zwarte maandag, maar wel vrij spectaculair. Wellicht is de daling versterkt door de cruciale rol die algoritmes tegenwoordig spelen in de beurshandel, plus de opmars van het passieve beleggen.



Toch zijn beleggers niet verrast. Dit was de koersval die je wist dat zou komen, om het koningslied van John Ewbank nog maar eens te parafraseren. Onverwacht was hooguit het feit dat de correctie zo lang op zich heeft laten wachten. De Amerikaanse beurzen stijgen al sinds 2009 nagenoeg zonder onderbreking. Volgens veel analisten stonden de koersen niet langer in verhouding tot de werkelijke waarde van de onderliggende bedrijven.