Beursgang Mirage Retail Group gaat ‘gewoon’ door:‘Slecht beursklimaat? Ik vind dat zo’n lulverhaal’

Vooral de laatste lockdown half december heeft Mirage Retail Group zo hard geraakt dat het moederbedrijf van onder meer Blokker, BCC en Intertoys het boekjaar 2021 heeft afgesloten met een verlies van 63 miljoen euro. De omzet daalde met 8 procent tot 968 miljoen euro. Toch wil bestuursvoorzitter Michiel Witteveen de beursgang van zijn bedrijf doorzetten. ‘Het gaat mij om de continuïteit, niet zozeer om de beurswaarde.’

Witteveen (68) noemt de gedwongen sluiting van de winkels in december 2021 ‘een nekkenbreker’. Blokker, BCC en Intertoys hadden al flinke voorraden aangelegd voor de kerstinkopen. ‘In die laatste twee weken van het jaar gaan wij het echt verdienen en dan moet je dicht. Je ziet aan de cijfers dat het ons pijn heeft gedaan.’

In december becijferde Witteveen dat MRG vanwege de sluiting van de zevenhonderd winkels alleen al zo’n 15 miljoen euro per maand aan loonkosten moest afschrijven. Eerdere lockdowns hadden het concern met ruim achtduizend medewerkers al 40 miljoen euro aan vermogen en een veelvoud aan omzet gekost. Toch behaalde MRG over 2020 nog 54 miljoen euro winst. De rode cijfers over 2021 hebben nog een oorzaak, zegt Witteveen, woensdag in een toelichting op de jaarcijfers. ‘De coronasteun was voor een bedrijf als MRG volstrekt ontoereikend.’

Politieke lobby kan beter

Zo kon Witteveen slechts een bedrag van 600.000 euro Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen, terwijl de vaste lasten 30 miljoen euro per maand bedragen. ‘Een les van de coronacrisis is dat de politieke lobby vanuit het grootwinkelbedrijf beter kan. Ik heb met meerdere ministers gebeld. Er werd me van alles beloofd, maar daar kwam niets van terecht. Ik kreeg te horen dat er geen politiek draagvlak was om concerns als Mirage Retail Group te steunen.’

Volgens Witteveen komt de omzet van zijn concern dit jaar boven de 1 miljard euro uit. Maar de winkels van MRG moeten zich hervormen om nieuwe markten te veroveren. Zo is BCC steeds meer een servicepunt geworden, stelt Witteveen. En Blokker krijgt door de samenwerking met online pick-up-shop Ochama meer het karakter van een supermarkt.

MRG investeert tientallen miljoenen euro’s in het nieuwe concept. ‘Een aantal filialen fungeert nu als ophaalpunt’, zegt Witteveen. ‘Je kunt dus bij Ochama van alles bestellen en bij ons ophalen. Het is veel duurzamer dan pakjes rondbrengen. Blokker gaat mee met zijn tijd, ik verwacht dat het bedrijf dit jaar zwarte cijfers schrijft. BCC zit nog in de transformatie en zal pas later winstgevend zijn.’

Ook bij MRG bedreigen de inflatie en de arbeidskrapte de groei, een paar honderd vacatures in de winkels zijn nog niet vervuld. Wittegolf vreest dat concurreren op arbeidsvoorwaarden tot een loongolf zou kunnen leiden. ‘Ik vind het een zorgwekkende ontwikkeling. Uiteindelijk gaan bedrijven ook de loonsverhogingen doorberekenen aan de consument. Je komt in een negatieve spiraal terecht, waar niemand op zit te wachten.’

Moet er net als in de jaren tachtig wederom een masterplan komen met afspraken tussen overheid, werkgevers en werknemers om de inflatie te compenseren?

‘Ik zou daar als middelgrote werkgever graag een steentje aan bijdragen. Kop erbij houden is nu het devies.’

Wanneer Mirage Retail Group naar de beurs gaat, wordt u wellicht geconfronteerd met een activistische aandeelhouder die betere prestaties eist?

Witteveen, lachend: ‘Voorlopig ben ik als grootaandeelhouder zelf de activist in dit bedrijf. En wellicht meldt zich na de beursgang een activistische aandeelhouder met nuttige adviezen. Dan zal ik zeker luisteren. Wanneer hij onzin uitkraamt, vraag ik hem zijn mond te spoelen.’

Hoe realistisch is een beursgang voor Mirage Retail Group nog? Is het ook geen vlucht vooruit?

‘Ik ga me niet verschuilen achter het beursklimaat, ik vind dat zo’n lulverhaal! Het gaat niet om de prijs die je krijgt voor een bedrijf, maar om de continuïteit. Coolblue heeft met een investeringsmaatschappij een andere insteek, dat fonds wil de hoogste prijs en dat begrijp ik. Maar de optimale prijs is voor mij niet zo relevant.

‘Als MRG voor een lager bedrag naar de beurs gaat? Het zij zo. Ik ga het bedrijf ook zeker niet opsplitsen om enkele onderdelen beter te kunnen verkopen. En als grootaandeelhouder bepaal ik dat zelf. Ze krijgen me niet zomaar weg.’

U luidt nog dit jaar de gong aan de beurs?

‘Ik leg me niet vast op een datum. Maar het gaat zeker gebeuren.’