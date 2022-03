Beurs zwaar onderuit door Oekraïne, gasprijs opgelopen naar 213,90 euro per megawattuur

Beeld EPA

De escalatie van de oorlog in Oekraïne is de belangrijkste oorzaak. Beleggers schrokken enorm van de Russische aanval op een kerncentrale. Vooral ict-bedrijven - vorig jaar nog de grote winnaars op de beurs - hebben in de afgelopen weken veel terrein verloren. Daarnaast verloor ING, dat grote leningen heeft uitstaan in Rusland, meer dan 10 procent.

Op 19 november waren alle in Amsterdam genoteerde fondsen nog 1.667 miljard euro waard. Nu is dat 1.360 miljard euro. De Dow Jones-index heeft sinds 16 november maar 7,8 procent ingeleverd. De AEX heeft sinds die tijd al 18 procent verloren. Door de daling van de beurskoersen zouden pensioenfondsen weer onder de dekkingsgraad terecht kunnen komen, hetgeen een korting op de pensioenuitkeringen weer dichtbij brengt. Veel geld dat uit de aandelenmarkt wordt gehaald, gaat blijkbaar naar de aankoop van staatsobligaties. Het rendement op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van tien jaar is afgelopen dagen na weken van stijging ook weer gedaald.

Tegelijkertijd stijgen de prijzen. De olieprijs kwam vrijdag op 115 dollar voor een vat Brent. De adviesprijs voor een liter benzine voor het eerst boven de 2,30 euro (adviesprijs) per liter. Dat was een stijging van 4 cent in vergelijking tot donderdag. Nooit steeg een benzine op een dag zo snel. Ook een liter diesel is nu duurder dan 2 euro.

Gasprijs

De Europese gasprijs tikte vrijdag de prijs van 213,90 euro per megawattuur aan. Op de gasmarkt worden deze week dag na dag records gebroken vanwege de vrees dat de gasleveringen in Europa in gevaar komen door de oorlog in Oekraïne. De handel is ook erg volatiel, soms gaat de prijs in korte tijd flink op en neer. Sinds het begin van de oorlog is de gasprijs ruim verdubbeld. Maar daarvoor waren de gasprijzen al geëxplodeerd, wat zich vertaalde in duurdere elektriciteit voor de consumenten. Sommige gasbedrijven gingen zelfs bankroet.

Ook vele andere producten, zoals graan, worden snel duurder. Dat betekent dat meelproducten in de winkels in prijs zullen stijgen. Nederlandse consumenten kunnen dat misschien nog hebben, maar de inwoners van een land als Egypte, dat voor 90 procent van hun graanimport afhankelijk is van Rusland en Oekraïne, komen in grote problemen. Zij geven de helft van de inkomen uit aan graanproducten.