Beurs profiteert van glanzende kwartaalresultaten: AEX-index naar hoogste stand in zeventien jaar

De Amsterdamse beurs sloot dinsdag op de hoogste stand in meer dan zeventien jaar. De belangrijkste graadmeter van het Damrak, de AEX-index, eindigde op 573,62 punten. In juni 2001 bereikte de Nederlandse effectenbeurs die slotstand voor het laatst.

De Amsterdamse beurs. Foto anp

De meeste grote beurzen zijn deze maand goed op dreef, met dank aan de goede kwartaalresultaten die beursgenoteerde multinationals laten zien. Dinsdag was Randstad aan de beurt om een boekje open te doen over de bedrijfsfinanciën. De halfjaarcijfers van de uitzender vielen kennelijk in de smaak bij beleggers; de beurskoers van Randstad ging 3,9 procent omhoog. Het bedrijf profiteert van de krapte op de arbeidsmarkt en de grote vraag naar uitzendkrachten die daarvan het gevolg is.

Het was echter niet Randstad, maar ArcelorMittal dat de AEX het meest omhoog duwde. De koers van het staalconcern steeg met 5,4 procent. Mogelijk was dat een reactie op het bericht dat de Chinese regering het stimuleren van zijn economie toch belangrijker zou vinden dan het afbouwen van schulden. Die beleidsdraai zou betekenen dat de Chinese vraag naar grondstoffen als staal weer toeneemt.

Records

Met de slotstand van dinsdag is de Amsterdamse beurs nog ver verwijderd van een record. De hoogste stand ooit, 701,56 punten, bereikte de AEX-index in september 2000. Dat was vlak voordat de internetzeepbel uit elkaar spatte. De Amerikaanse, Duitse en Britse beursgraadmeters presteren sindsdien op het eerste gezicht beter dan de AEX, want staan nu veel hoger dan in 2000. Dat betekent niet per se dat de Nederlandse beursfondsen het slechter doen, want de AEX-index wordt op een andere manier berekend. Daardoor is het voor de Nederlandse graadmeter moeilijker zijn oude recordstand te overtreffen dan voor sommige buitenlandse beursindices.