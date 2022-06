Bernard van Praag heeft een punt met de pensioenen

Maakt Bernard van Praag een denkfout? En welke dan? Deze vraag stelde ik vorige week en driehonderd onder u namen de moeite me te mailen, uit de wetenschap en de pensioenwereld, en als betrokkene. Ik hoop dat u het me vergeeft dat ik niet iedereen persoonlijk antwoord heb kunnen geven. Van Praag stelde vorige week in het FD, en deze week in onze eigen Volkskrant, dat het rendement op het enorme pensioenvermogen inmiddels ruim voldoende is om de (geïndexeerde) pensioenen van te betalen, nu en in de toekomst. Pensioenen omhoog, pensioenpremies omlaag, iedereen gelukkig.

Het klinkt te mooi om waar te zijn. Vandaar mijn zoektocht naar een denkfout. Niet om Van Praag te pesten (zoals sommigen van u dachten), maar omdat er nogal wat op het spel staat. Je hebt klein bier. Er is groot bier. En pensioen is een hele meter triple. Kalm aan dus.

Mijn voorlopige conclusie: Van Praag heeft een punt -- wat niet hetzelfde is als groot gelijk.

Welk punt? Dat de huidige manier van het waarderen van de balansen van pensioenfondsen niet wijs is. U weet: hun bezit wordt gewaardeerd op de marktwaarde van vandaag; pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op basis van de risicovrije marktrentes van vandaag en in de toekomst; delen we bezit en schuld op elkaar dan resulteert de dekkingsgraad van vandaag (114).

Wat is er mis mee? Nou, dat er geen rekening gehouden wordt met de risicopremie op beleggingen in aandelen. Pensioenfondsen (en andere beleggers) verdienen veel meer met aandelen dan met risicovrije staatsobligaties. De hoogte van die premie is gemiddeld tussen de 5 en 8 procent gedurende de afgelopen honderd jaar, met pieken en dalen. Het rendement op risicovolle aandelen is dus 5 tot 8 procentpunt hoger dan het rendement op risicovrije staatsobligaties.

Met dit voor ogen terug naar de officiële berekening van die dekkingsgraad. Hierin wordt het verwachte rendement op het pensioenvermogen buiten beschouwing gelaten. Het is de dekkingsgraad van vandaag, gebaseerd op het bezit van vandaag. Gezien die risicopremie onderschat de huidige berekening van de dekkingsgraad dus de werkelijke rijkdom van pensioenfondsen.

Hetzelfde punt, maar dan vanuit de andere kant bekeken. Alleen als pensioenfondsen risicovrij zouden beleggen (wat ze gelukkig dus niet doen), dan zou de huidige berekening van de dekkingsgraad correct zijn.

Nog weer anders: als toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) pensioenfondsen verplicht tot het gebruiken van de risicovrije rentevoet om de verplichtingen mee te berekenen, dan zou deze toezichthouder de pensioenfondsen óók moeten verplichten risicovrij te beleggen. Dat doet DNB niet (wederom gelukkig maar), maar dat wringt wél. Het huidige toezichtkader is inconsistent.

Dit is het prima punt dat Van Praag maakt. Waarmee nog helemaal niet is gezegd dat de pensioenen dus morgen omhoog kunnen, de pensioenpremies kunnen worden gehalveerd en dat we allemaal gelukkig zijn – al valt dat laatste uiteraard sowieso te hopen. Maar een procentpunt risicopremie meenemen bij de dekkingsgraadsom zou al héél veel uitmaken.

De Nederlandsche Bank, dunkt me, heeft iets uit te leggen. Tijd dat toezichtsdirecteur Else Bos in de pen klimt. De vraag is nu: wie maakt de denkfout? Van Praag? Of is het DNB?

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.