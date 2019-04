Benzine was de afgelopen vijf jaar niet zo duur. Betalen we binnenkort twee euro aan de pomp?

Een onbemand tankstation van Tango langs de snelweg A27. Beeld ANP

1. De benzineprijs heeft met 1,78 euro per liter het hoogste niveau in vijf jaar bereikt. Dit jaar bedroeg de prijsstijging al 18 cent. Betalen we binnenkort 2 euro aan de pomp?

Grofweg betekent elke dollar prijsstijging van de olieprijs een cent per liter extra aan de pomp, zegt Paul van Selms van vergelijkingswebsite United Consumers. Om op een adviesprijs van 2 euro per liter te komen, moet de olie daarom nog 22 dollar duurder worden tot ongeveer 90 dollar per vat.

Maar dit is theorie, zegt Van Selms. Want het genoemde verband tussen brandstof- en olieprijs bestaat alleen als de olie structureel duurder wordt en de afgelopen jaren was juist sprake van flinke schommelingen. Pas als de prijs langere tijd 100 dollar bedraagt, zal een liter benzine 2 euro gaan kosten, schat Van Selms. Of dit gebeurt weet niemand, want het voorspellen van de olieprijs is een netelige zaak. ‘Maar het is vrijwel zeker dat u en ik deze prijs ooit gaan meemaken’, denkt Van Selms.

2. Wat verklaart de prijsstijging?

De relatieve olieschaarste. Sancties tegen Iran, onrust in Libië en Venezuela en productiebeperkingen door Opec-landen leiden tot minder aanbod en daardoor hogere prijzen. Het zijn dus niet de pomphouders die extra verdienen, maar de olieproducenten en de Nederlandse staat, die via btw meer belasting int. Nederland heeft vanwege de hoge accijns overigens de hoogste benzineprijs van Europa. Een volle tank is in Luxemburg of Oostenrijk gemiddeld zo’n dertig euro goedkoper.

Zonder belastingen en uitgaande van een gemiddelde korting op de adviesprijs van tien cent, bedraagt de kale literprijs voor benzine 70 cent. ‘Eigenlijk spotgoedkoop’, aldus Van Selms. Niettemin betaalt de fossiele rijder tweehonderd euro per jaar extra aan brandstof als de olieprijs op het huidige niveau blijft.

Een oude benzinepomp in Saoedi-Arabië. Beeld Reuters

3. Is het niet zijn eigen schuld dat automobilist zo veel kwijt is aan de pomp? Nederlanders kochten de afgelopen jaren, toen de benzine relatief goedkoop was, immers massaal onzuinige suv’s.

‘Het gekke is dat de plas brandstof die afgelopen jaren in Nederland wordt verkocht, ongeveer even groot blijft’, zegt Van Selms. Doordat de auto-industrie flink energie heeft gestoken in zuiniger motoren, tanken we dus net zo veel brandstof, hoewel er meer kilometers worden afgelegd in personenwagens met een ongunstiger stroomlijn. Per kilometer zijn automobilisten minder geld kwijt aan brandstof dan tien jaar geleden, stelt Van Selms. Zeker voor eigenaren van een klein, laag voertuig met een lichte motor. ‘Al zijn de grootste besparingen nog altijd te halen door zuiniger en vooral minder te rijden.’

4. Kan bezuinigen ook door te kiezen voor een elektrische auto?

Stroomprijzen schommelen weliswaar mee met de olieprijzen, maar fluctueren minder heftig, doordat de prijs slechts twee keer per jaar wordt aangepast. De recente prijsstijging van fossiele brandstoffen is daarom niet meteen merkbaar aan de laadpaal. Daarnaast is een elektrische auto sowieso goedkoper per kilometer: bij een e-auto bedraagt het gemiddelde verbruik ongeveer 20 kilowattuur per honderd kilometer. Wie thuis de accu oplaadt, is hiervoor ongeveer 4,20 euro kwijt. Een auto die 1 op 16 rijdt, moet 6,25 liter benzine tanken en dat kost ruim elf euro. Maar doordat de aanschafprijs van een e-auto hoger ligt, is een vergelijkbare brandstofauto in de praktijk meestal nog goedkoper, zegt Van Selms. Een lichtpuntje: woensdag daalde de olieprijs weer een beetje.