Benzine nu al duur? De prijs zou de komende jaren weleens door het dak kunnen gaan

Automobilisten betalen recordprijzen aan de pomp: een liter euro 95 kostte dinsdag 2,15 euro. Voor hen is er slecht nieuws, want de olieprijs (en daarmee die van diesel en benzine) kan de komende jaren weleens exploderen. De oorzaak: dreigende tekorten.

Ook Nederlanders die de gasmarkt niet op de voet volgen, weten sinds kort dat de prijs van aardgas torenhoog is. Een blik op de energierekening van afgelopen maand zegt genoeg. Door het wereldwijde economisch herstel, kleine gasvoorraden en de Oekraïnecrisis is aardgas nu vijf keer duurder dan een jaar geleden.

Ook aan de pomp is het lachen veel automobilisten vergaan. Wie afgelopen week al schrok van een benzineprijs van 2,15 euro per liter moet zich schrap zetten, zeggen experts. Het kan nog weleens veel meer worden.

De olieprijs, die deze week het hoogste niveau sinds 2014 bereikte, gaat als het tegen zit die van gas achterna. Dat stelt onder meer ABN Amro in een rapport over de wereldwijde energiesector. Het staat een beetje verstopt aan het einde: ‘Een situatie van krapte zoals we die momenteel ervaren in de gasmarkt, is voor de oliemarkten op termijn niet ondenkbaar.’

Overstap naar duurzaam

Gas is nu vijf keer zo duur. Olie straks ook? Hoe kan dat? Een van de redenen is dat de wereldwijde zoektocht naar olie op een lager pitje is gezet. Onder druk van aandeelhouders en overheden, die omwille van het klimaat de overstap naar een duurzamere energievoorziening willen forceren, zoeken olieconcerns nu minder intensief naar nieuwe velden.

Dat is goed nieuws voor het klimaat: volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) nemen de investeringen in de olie- en gassector voldoende af om de CO2-uitstoot in 2050 op nul te hebben. Maar, waarschuwt het IEA, zelfs als wereldwijd alle plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, is de opmars van groene energie volstrekt onvoldoende om het gat met fossiele energie te dichten.

‘We waarschuwen al jaren dat de investeringen in de wereldwijde energiesector volstrekt onvoldoende zijn’, mopperde IEA-baas Fatih Birol vorig jaar. ‘Hierdoor dreigt meer turbulentie voor de wereldwijde energiemarkten.’ Dat is jargon voor: hevige prijsschommelingen.

De vraag naar energie wordt de komende jaren mogelijk groter dan het aanbod. Als dit gebeurt, dan zijn de economische wetten onverbiddelijk: prijzen zullen stijgen. Of de wereld moet op korte termijn veel minder energie gaan verbruiken. Maar die kans is niet erg groot, zegt Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro en schrijver van het rapport. ‘In werkelijkheid zie je een groei, of minstens een gelijke vraag naar energie.’

Productieproblemen

Problemen aan de aanbodkant zijn er nu al; olieproducerende landen hebben de grootste moeite hun productie te verhogen. Goede voornemens zijn er genoeg. De Opec, de organisatie van olieproducerende landen, zal woensdag bekendmaken dat die dagelijks 400 duizend vaten olie extra gaat leveren. Maar het is de vraag of landen als Nigeria, Angola en zelfs Rusland de extra hoeveelheden kunnen oppompen, zegt Van Cleef. Afgelopen maand werd al minder geleverd dan was beloofd.

De oorzaak hiervan is dat westerse olieconcerns al zijn begonnen aan een gedeeltelijke terugtrekking. Op eigen kracht lukt het deze landen niet de productie op te voeren, daarvoor ontbreekt het ze aan kennis.

Volgens het IEA groeit het aanbod van groene energie afkomstig van zon en wind weliswaar snel, maar niet hard genoeg. ‘In feite gooien we onze oude schoenen weg, terwijl we van de nieuwe alleen nog maar de veters hebben’, zegt Van Cleef.

Normaal gesproken is Saoedi-Arabië bereid de oliekraan wat verder te openen. Een beetje méér kan altijd, maar niet in de hoeveelheden die mogelijk nodig zijn. Andere Opec-landen zullen tegenstribbelen, uit angst dat Saoedi-Arabië een te groot marktaandeel krijgt. Ook de Verenigde Staten, in potentie ’s werelds grootste olieproducent, zullen geen soelaas bieden, omdat president Biden de winning van schalie-olie heeft beperkt. Extra olie uit Iran is mogelijk als de VS een atoomdeal sluiten met dit land, maar het is onzeker of zo’n akkoord er op korte termijn in zit.

Zo dreigt voor olie hetzelfde scenario als voor aardgas. Of de olieprijs ook met een factor vijf stijgt, achten experts onwaarschijnlijk. ‘Aan de andere kant: aan het begin van de coronapandemie riep ik eens dat een negatieve olieprijs ondenkbaar was. Nog diezelfde avond was het zover’, aldus Van Cleef.

Hoe hard de olieprijs precies zal stijgen en wanneer dit gebeurt, weet niemand. Maar, waarschuwt de ABN-econoom, ‘een prijsschok komt meestal eerder dan verwacht en pakt bijna altijd heviger uit’.