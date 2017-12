Bent u man, jong, gezond en hoogopgeleid? Gefeliciteerd, u maakt meer kans op promotie

In zorg, welzijn, administratieve en commerciële beroepen deden werknemers relatief vaker een stapje terug in functie

Volgens een woordvoerder van het CBS kun je in deze beroepen juist wel makkelijker doorstromen. 'Dat is anders in bijvoorbeeld de zorg, waar je meestal bent opgeleid voor één beroep, bijvoorbeeld verpleegkundige of chirurg. Dat maakt promotie minder vanzelfsprekend.'



Van de hoger opgeleiden maakte 19,5 procent promotie, tegen 11,6 procent van de lager opgeleiden. Vrouwen maken met 13 procent minder snel promotie dan mannen van wie 18 procent een stapje vooruit zette. Dat komt deels doordat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen. In deeltijd maak je minder snel kans op promotie dan in voltijd. Maar ook als rekening wordt gehouden met verschillen in arbeidsduur, het bedrijf en het individu, maken vrouwen een kleinere kans op promotie dan mannen.