Ben Smith: ‘De chaos op Schiphol ondermijnt het herstel van Air France-KLM’

KLM werd in april al getroffen door een wilde staking van de eigen bagageafhandelaars. Beeld ANP

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft goede kwartaalcijfers geboekt dankzij een stevige groei van het aantal passagiers. AirFrance-KLM incasseerde in het eerste kwartaal van 2022 nog een verlies van 552 miljoen, maar zusteronderneming KLM kon een plusje van 3 miljoen euro noteren. Daarom besloot KLM alvast 311 miljoen euro aan uitstaande kredieten bij de banken terug te betalen.

‘Het is een eerste stap op weg naar definitief herstel’, aldus KLM-topman Pieter Elbers.

Na het uitbreken van de pandemie in 2020 stonden bij KLM 180 van de 200 vliegtuigen aan de grond en leed het concern dagelijks een verlies van 15 miljoen euro. Met een leningenpakket van 3,4 miljard euro van de overheid werd KLM overeind gehouden. In de eerste maanden van dit jaar ontving de luchtvaartmaatschappij voor het laatst 140 miljoen euro aan loonsteun.

Chaos op Schiphol

KLM moet eerst de door de overheid gegarandeerde kredietfaciliteit aflossen. Na de betaling van 311 miljoen euro heeft KLM nog een schuld staan van zo’n 600 miljoen euro. Zolang de schuld niet is afbetaald, leveren medewerkers salaris in. Air France-topman Ben Smith kan een bonus van 4,3 miljoen opstrijken zodra het concern van het staatsinfuus af is.

AirFrance-KLM verwacht dat het aantal passagiers in het tweede kwartaal op 80 procent ligt van het niveau voor de coronacrisis, in de zomer zelfs op 85 procent. De chaos op Schiphol tijdens de meivakantie ondermijnt echter het herstel van Air France-KLM, erkende Smith in een telefonisch persgesprek.

‘Niet goed, frustrerend voor ons en onacceptabel voor onze klanten. Schiphol is verantwoordelijk voor het aanstellen van meer beveiligers. We zijn als Air France-KLM afhankelijk van deze luchthaven en werken nauw samen om de problemen op te lossen.’

Smith ziet wereldwijd meer operationele uitdagingen die de wederopbouw van de luchtvaart belemmeren. ‘Vanwege de arbeidskrapte hebben Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen te weinig piloten, ze moeten komende zomer vluchten annuleren. Bij de douane in mijn vaderland Canada is te weinig personeel, het duurt uren voor binnenkomende vluchten worden afgehandeld. En niet alleen Schiphol heeft een gebrek aan beveiligers.’

Havengelden

De ceo van Air France-KLM voorspelt een ‘uitdagende zomer’ in de wetenschap dat Schiphol van twee kanten onder vuur komt te liggen. De vakbonden dreigen met stakingen als Schiphol niet snel met een plan van aanpak komt om de werkdruk te verminderen. Vakbond FNV eiste in een onderhoud met Schiphol-baas Dick Benschop hogere lonen en meer personeel.

KLM werd in april al getroffen door een wilde staking van de eigen bagageafhandelaars, die vrezen dat ze aan een andere werkgever worden overgeleverd. ‘Wij zijn de best betalende afhandelaar’, vertelde Elbers, donderdag op Radio 1. ‘We wilden slechts tijdelijk extra menskracht inschakelen en iedereen voelt de effecten van de inflatie. We praten ook over hogere salarissen. Maar de oplossing ligt aan de onderhandelingstafel en niet bij acties.’

Op hun beurt willen de luchtvaartmaatschappijen niet op voorhand beloven dat ze tijdens de zomervakantie vluchten gaan schrappen om Schiphol te ontlasten, zoals Schiphol-topman Benschop dinsdag aankondigde. ‘Dat is echt te prematuur’, aldus KLM-ceo Elbers.

De KLM heeft het afgelopen weekend al noodgedwongen in eigen vlees gesneden door tientallen vluchten te annuleren. Fijntjes wees KLM-ceo Elbers bij Radio 1 op de tariefsverhoging van 37 procent van de havengelden die Schiphol doorvoert aan de luchtvaartmaatschappijen.

En die verhoging valt niet te rijmen met het inperken van het luchtverkeer, zei Elbers. ‘Het is wrang dat het herstel zich aandient en we nu al moeten besluiten om in de zomer minder te gaan vliegen. Dat valt niet met elkaar te verenigen.’

Elbers gaf voor het laatst een toelichting op de kwartaalcijfers van KLM. In juli wordt hij opgevolgd door Marjan Rintel, nu nog de topvrouw bij de NS.