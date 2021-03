Beloning top Ahold Delhaize stijgt sterk, baas krijgt 122 keer meer dan de werkvloer

Frans Muller kreeg in 2020 6 miljoen euro. Beeld Hollandse Hoogte / Merlijn Doomernik

Dat blijkt uit het jaarverslag van Ahold Delhaize dat woensdag is gepubliceerd. Topman Muller kreeg 1,1 miljoen euro basissalaris, 1,65 miljoen euro bonus en 2,94 miljoen euro aandelenwinsten, naast een pensioenbijdrage van 77 duizend euro en 257 duizend euro aan overige inkomsten. Daardoor komt zijn beloning uit op 6,02 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 4,36 miljoen euro.

Volgens het jaarverslag heeft Muller diverse prestatiedoelen voor zijn beloning niet alleen gehaald, maar zelfs overtroffen. Met dank aan de coronacrisis steeg de wereldwijde omzet van Ahold Delhaize sterk, naar 74,7 miljard euro. De nettowinst daalde wel, door extra kosten, tot 1,4 miljard euro.

Loonkloof nog groter

Door de sterk gestegen beloning van Muller steeg de ‘loonkloof’ met de werkvloer tot 122: de bestuursvoorzitter verdiende vorig jaar 122 keer meer dan de gemiddelde werknemer van Ahold Delhaize. Een jaar eerder was die loonkloof nog 99. Vorig voorjaar ontstond ophef, omdat werknemers voor hun inzet tijdens de eerste coronagolf een cadeaubon kregen van 25 euro, te besteden bij Bol.com, een ander dochterbedrijf van Ahold Delhaize. De aandeelhouders kregen toen 220 miljoen euro extra aan dividend.

Medewerkers op de werkvloer van Albert Heijn verdienen 122 minder dan de top van het bedrijf. Beeld Jerry Lampen / ANP

Het supermarktconcern liet toen al weten dat ook de werknemers aan het einde van het (corona)jaar een bonus zouden krijgen. Ze kregen een extra winstuitkering, bovenop hun normale winstuitkering. Ahold Delhaize heeft wereldwijd 414 duizend werknemers, van wie 100 duizend in Nederland (31 duizend fte’s). Personeel van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall kregen een extra winstuitkering van 15 procent van een periodesalaris (vier weken). Het percentage van de gewone winstuitkering verschilt per merk. Het corona-extraatje voor de werknemers is meegenomen bij het berekenen van de loonkloof.

Bij Wouter Kolk, de bestuursvoorzitter van Ahold in Europa en Indonesië, steeg de beloning met bijna driekwart. De voormalige baas van Albert Heijn kreeg vorig jaar met dank aan bonussen 3,14 miljoen euro, tegen 1,83 miljoen euro een jaar eerder. Volgens Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers zoals pensioenfondsen, is het voor aandeelhouders moeilijk na te gaan of de doelstellingen voor de bonussen voor de top wel uitdagend genoeg waren. Ahold Delhaize is niet volledig transparant over de eisen om de bonus te krijgen.

Daarnaast zullen aandeelhouders, die dit voorjaar moeten stemmen over de beloning van de top, kijken of ook de gewone werknemers voldoende mee hebben geprofiteerd van het buitengewone jaar, en wat het bedrijf ‘terug heeft gegeven’ aan de samenleving. Uit het jaarverslag blijkt dat het supermarktconcern 680 miljoen euro uitgaf aan bonussen voor gewone werknemers, donaties aan de gemeenschap en beschermingsmaatregelen. Ahold Delhaize betaalde 5,4 miljard euro aan belasting, waarvan 486 miljoen euro winstbelasting. Een jaar eerder was dat 358 miljoen. Aandeelhouders krijgen 18,4 procent meer dividend uitgekeerd.

Coronaheffing

Door de sterke omzetresultaten is Ahold Delhaize een van de grote bedrijven die worden genoemd om een extra coronacrisisheffing te betalen. Met die heffing kunnen bedrijven worden geholpen die het moeilijk hebben en die door de overheid worden gesteund. Topman Frans Muller zei bij de presentatie van de jaarcijfers eerder dit jaar dat zo’n crisisheffing een zaak is voor het nieuwe kabinet.