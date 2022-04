Belgisch concern kan fuseren tot grootste olietankerrederij ter wereld – maar oprichtersfamilie ligt dwars

De oprichtersfamilie achter de Belgische rederij Euronav wil niet verder inzetten op het transport van ruwe olie ‘in een wereld die nood heeft aan een snelle vermindering van broeikasgassen’. Beeld Dirk Waem / Belga

Na de fusie, waarvoor de plannen donderdag bekend werden gemaakt, zal de nieuwe combinatie verdergaan onder de naam Frontline, een vloot hebben van 115 tankers en een wereldwijd marktaandeel van ongeveer 9 procent. De aandeelhouders van de Belgische groep krijgen 59 procent van de fusiegroep, die van de Noorse groep 41 procent.

Huidig Euronav-ceo Hugo De Stoop gaat de nieuwe rederij leiden. Tenminste, als alles loopt zoals gepland. Helemaal zeker is dat niet. Analisten mochten dan positief reageren op de samensmelting, dat geldt niet voor de Antwerpse redersfamilie Saverys, die via scheepvaartgroep CMB meer dan 13 procent van de aandelen bezit in Euronav. In 2004 werd Euronav afgesplitst uit CMB.

Verkeerde strategie

Volgens de familie Saverys creëert de fusie geen toegevoegde waarde en is het een verkeerde strategie om verder in te zetten op het transport van ruwe olie ‘in een wereld die nood heeft aan een snelle vermindering van broeikasgassen’, luidt het in een persbericht. ‘De exclusieve focus op fossiele brandstoffen en de geopolitieke risico’s daaraan verbonden kunnen de toekomst van de onderneming zelfs in gevaar brengen.’

Volgens De Stoop is de fusie nodig, omdat het met een grotere vloot makkelijker zou zijn om de omschakeling te maken naar minder CO2-uitstoot. Daarnaast zouden oliebedrijven en -handelaren die schepen huren bij de rederij zelf steeds groter worden, waardoor die rederijen zouden moeten volgen. ‘Om flexibel op hun noden te kunnen inspelen, heb je best zo veel mogelijk moderne schepen in portefeuille’, verklaarde De Stoop daarover aan de Belgische zakenkrant De Tijd. ‘Size matters in onze business.’

De oprichtersfamilie achter Euronav ziet het anders. Zij wil het bedrijf omvormen ‘tot een Europese maritieme en industriële cleantechspeler met een gediversifieerde vloot’. Ze pleit ervoor de opbrengsten van de huidige activiteiten van Euronav te herinvesteren in groenewaterstof- en ammoniakschepen en -toepassingen, en in nieuwe scheepstypen die de brandstoffen van de toekomst kunnen vervoeren.

CMB gaat nu proberen de andere aandeelhouders van Euronav alsnog van die strategie te overtuigen.