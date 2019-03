België verbiedt 3 halen, 1 betalen-acties van Albert Heijn

Prijzenstunt van Albert Heijn in België. Beeld Rebecca Fertinel

De Belgische minister Peeters gaf de Economische Inspectie in februari de opdracht om uit te zoeken of de prijzenstunt van Albert Heijn in strijd was met de Belgische wet over verkoop met verlies. Nu het antwoord op die vraag bevestigend blijkt, wordt Albert Heijns actie verboden. De Inspectie moet nog beslissen of zij de supermarktketen een schikkingsvoorstel zal doen of de zaak voor de rechter brengt.

Jammer voor consumenten, maar goed nieuws voor Belgische supermarkten. Minister Peeters: ‘Lage prijzen zijn goed voor de consument, maar met te lage prijzen concurreren grote bedrijven zoals Albert Heijn het midden- en kleinbedrijf weg.’ Vooral onafhankelijke supermarkten zouden de prijzenoorlog die Albert Heijn is gestart niet overleven. Buurtsuper.be, de organisatie van zelfstandige supermarkten, gaf vorige maand al aan zich ernstig zorgen te maken. ‘De Nederlandse multinational gebruikt deze destructieve strategie om zo snel als mogelijk marktaandeel te verwerven’, schreef zij op haar website.

Gesprek met de minister

De Belgische minister heeft Albert Heijn uitgenodigd voor een gesprek, dat op korte termijn zal plaatsvinden. Een woordvoerder van het ministerie: ‘Het gesprek gaat over de toekomst van Albert Heijn in België. We willen in een goede verstandhouding verder werken en zorgen dat dit soort situaties niet meer voorkomen.’ De woordvoerder van Albert Heijn België geeft aan dat ze tot die tijd geen inhoudelijke uitspraken doet over de zaak.

Albert Heijn opende in 2011 haar eerste filiaal in Vlaanderen. Daar concurreert zij vooral met koopjesjager Colruyt, die een laagste-prijsgarantie biedt. Volgens de Belgische retailkenner Jorg Snoeck begon Albert Heijn het prijzencircus in februari om haar marktaandeel te vergroten en daarmee Jumbo voor te zijn. Die Nederlandse concurrent kondigde kort daarvoor aan ook winkels te openen in België.