Beleggingsveteraan Charlie Munger waarschuwt voor ‘storm op de Amerikaanse vastgoedmarkt’

Er is een storm op komst op de Amerikaanse vastgoedmarkt. Die waarschuwing geeft Charlie Munger, de 99-jarige rechterhand van ceo Warren Buffett bij het conglomeraat Berkshire Hathaway. In een interview met de Financial Times zegt hij dat Amerikaanse banken bij dalende vastgoedprijzen ‘vol zitten met slechte leningen’. De waarde van het vastgoed dat de banken in onderpand hebben, is dan lager dan de waarde van het verstrekte krediet, wat betekent dat ze verliezen riskeren.

Munger heeft een uitgebreide ervaring in de vastgoedsector, en geldt als een beleggingsveteraan die het oor heeft van van talloze beleggers. ‘Elke bank in het land verstrekt minder makkelijk leningen voor vastgoed dan zes maanden geleden’, zegt Munger, die vaststelt dat banken in hun kredietportefeuille al met heel wat kantoorgebouwen en winkelcentra zitten die moeite hebben om hun lening terug te betalen. ‘Het lijkt allemaal te veel problemen.’

De situatie is volgens hem wel niet zo erg als in 2008, toen een crisis in een niche van de Amerikaanse hypotheekmarkt, die van de ‘rommelhypotheken’, leidde tot een wereldwijde financiële crisis. Munger en Buffett wisten daar destijds goed garen bij te spinnen met een voordelige investering in zakenbank Goldman Sachs, iets wat ze drie jaar later herhaalden met Bank of America. In beide gevallen maakte Berkshire een financiële klapper.

Munger staat niet alleen met zijn vrees voor nieuwe problemen in de vastgoedmarkt. ‘Leningen voor woningen en commercieel vastgoed zijn goed voor bijna een kwart van alle bezittingen van Amerikaanse banken', waarschuwde Neil Shearing van onderzoeksbureau Capital Economics onlangs. ‘Als de vastgoedprijzen instorten, gaan leningen die dankzij hun onderpand veilig leken er plots uitzien als slechte leningen, wat significante gevolgen heeft voor de gezondheid van de bankbalansen.’

Daarnaast speelt nog een bijkomend effect, merkt Shearing op. ‘Vastgoed is goed voor ongeveer 30 procent van het vermogen van gezinnen in de VS. Als woningprijzen flink dalen, heeft dat ook daar dus gevolgen. De situatie bij gezinnen en banken kunnen bovendien op elkaar inwerken, en alles erger maken.’

Kleine en middelgrote banken

De prijzen voor commercieel vastgoed in de Verenigde Staten zijn met zo’n 5 procent gezakt sinds hun piek halverwege 2022, en Capital Economics verwacht dat deze nog met 20 procent zullen zakken. Het zijn vooral kleine en middelgrote banken die dergelijke transacties financieren. Samen zijn die goed voor 70 procent van alle uitstaande leningen in de vastgoedsector.

Om die te financieren, rekenen deze banken op het spaargeld van klanten. Daarin zit een gevaar, want verschillende middelgrote banken zijn de afgelopen twee maanden over de kop gegaan toen klanten massaal hun geld weghaalden. Deze instellingen kampten wel met specifieke problemen. Silicon Valley Bank had bijvoorbeeld te veel geleend aan de techsector, en schoot tekort in zijn risicobeheer.

De deposito's bij de kleine en middelgrote banken nemen meer geleidelijk af, en zijn grotendeels terug te leiden tot de zoektocht naar een hogere vergoeding. ‘Geldmarktfondsen bieden hogere rentes’, verklaart Shearing. ‘Dat brengt deze banken in een lastig parket. Ofwel verhogen ze de spaarrente, en proberen ze de winst intact te houden door de rente op nieuwe leningen te verhogen. Of ze verkopen bezittingen om tegemoet te komen aan de lagere deposito’s.’