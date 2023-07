Beleggersclub wil spreektijd klimaatactivisten bij aandeelhoudersvergaderingen beperken

Protest voor het begin van de algemene vergadering van aandeelhouders van de ING Bank in Amsterdam, 24 april. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Bedrijven die op hun aandeelhoudersvergadering voortdurend dezelfde vragen krijgen van klimaatactivisten zijn niet machteloos, zegt Eumedion. De belangenclub van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen roept in zijn jaarlijkse evaluatie van de aandeelhoudersvergaderingen president-commissarissen op om maximumtijden in te voeren. Dat kan per spreker zijn, maar ook per onderwerp.

Door steeds dezelfde vragen te herhalen, willen klimaatactivisten onvermogen of onwil aantonen. Het management zou te weinig doen, en te traag bewegen om de onderneming te verduurzamen. Zo kreeg ING in april meermaals de vraag of de bank ‘in 2030, in absolute zin, in de hele keten minimaal 45 procent minder CO₂ gaat uitstoten ten opzichte van 2019.’ Ook bij Ahold Delhaize, Unilever, AkzoNobel en Shell bestookten klimaatactivisten het bestuur met vragen.

Dergelijke activisten buiten de deur houden, is geen optie zolang zij in het bezit zijn van een aandeel. Als mede-eigenaar mogen zij immers hun stem laten horen. ‘Het is helemaal niet onze bedoeling om Milieudefensie of Extinction Rebellion te weren van de aandeelhoudersvergadering, of hun spreekrecht te ontzeggen’, benadrukt Rients Abma van Eumedion. ‘Wel dat elke aandeelhouder daar aan bod kan om vragen te stellen, en dat was de afgelopen maanden niet het geval.’

Gekaapt voor een missie

Als aandeelhouder hebben wij het recht om te spreken, reageert Anne Hofstede van Extinction Rebellion. ‘Zolang wij geen bevredigend antwoord op onze vraag krijgen, zullen we die ook blijven stellen.’

Wat als ING, de campagne waar zij het meest bij betrokken is, volgend jaar zegt een half uur uit te trekken voor klimaat, en niet meer? ‘Je kunt je ook zonder microfoon goed verstaanbaar maken. We kunnen zo’n vergadering niet laten doorgaan alsof er geen klimaatnoodtoestand is. Dat zou bij ING punten één tot tien op de agenda moeten zijn.’

Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance aan Tilburg University, heeft begrip voor de oproep van Eumedion. ‘Nu worden aandeelhoudersvergaderingen soms gekaapt door aandeelhouders met een speciale missie, bijvoorbeeld om bestuurders een bepaalde uitspraak te ontlokken waar die later op kunnen worden gepakt. Dan kunnen ze binnen twee jaar naar de rechter stappen en zeggen ‘Dit heb je toen beloofd.’ Het gevaar daarvan is dat bestuurders en commissarissen nog meer op hun woorden gaan letten.’

Kleine aandeelhouder de dupe

Het doel is toch een zinvolle dialoog, waarbij het management ook echt in gesprek gaat met de aandeelhouders, zegt Lückerath. ‘Als er veel tijd gaat naar steeds weer hetzelfde punt, blijft er minder tijd over voor andere onderwerpen, die misschien helemaal niet meer aan bod komen. Terwijl die aandeelhouders zich misschien ook serieus zorgen maken over iets.’

Daar is vooral de kleine aandeelhouder de dupe van, aldus Lückerath. ‘De achterban van Eumedion heeft gedurende het jaar intensief contact met het bedrijf, en dan hebben ze ruim de tijd om de onderwerpen die zij belangrijk vinden aan te snijden. Particuliere beleggers kunnen niet zomaar op de stoep gaan staan van een grote onderneming voor zo'n gesprek.’

Waarom maakt uitgerekend Eumedion er dan een strijdpunt van? Abma: ‘Onze leden vinden het belangrijk om ook op de aandeelhoudersvergadering van zich te laten horen, zodat de andere aandeelhouders en de media weten wat hun standpunt is.’

Dialoog

Kan een onderneming die het advies van Eumedion volgt straks kritiek op haar beleid beperken door weinig spreektijd toe te kennen voor een netelig onderwerp, zoals duurzaamheid, een onderzoek naar corruptie of de verloning van het management? Abma wijst erop dat bedrijven zich moeten houden aan de normen van redelijkheid en billijkheid. ‘Als aandeelhouders vinden dat iets belangrijk genoeg is voor een uitvoerige discussie, dan kun je dat niet met vijf minuten afdoen. Als dat wel gebeurt, kunnen aandeelhouders naar de rechter stappen.’

Voor oproepen van protestgroepen bestaat er een ander kanaal, merkt hij op. ‘Sinds begin dit jaar verplicht de corporate governance code een stakeholdersdialoog, waarbij allerlei vertegenwoordigers van de samenleving hun zorgen kunnen laten horen.’ Ook actiegroepen als Extinction Rebellion? ‘Ja, tenminste, als de onderneming die heeft uitgenodigd. Daar roepen wij bedrijven ook toe op, want linksom of rechtsom zullen dit soort actiegroepen toch van zich laten horen.’

Heeft Exctinctin Rebellion daar zin in? ‘Dat doen we graag, we zien die uitnodigingen tegemoet’, zegt Hofstede. Om er snel aan toe te voegen: ‘Natuurlijk blijven we ook naar de aandeelhoudersvergaderingen gaan.’