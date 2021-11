Beleggers blij met nog een Tesla op de beurs, gehandicapten boos op Uber vanwege ‘boete’

Robert Scaringe, ceo van Rivian. Beeld Reuters

Robert Scaringe’s Tesla-rivaal Rivian schittert autoloos op de beurs

Verschil moet er zijn. Het Wikipedia-lemma over Elon Musk, de flamboyante bovenbaas van Tesla, is zo lang dat het veertien computerschermen beslaat. Dat van Robert ‘RJ’ Scaringe, de 38-jarige topman van de concurrerende automaker Rivian, ­bestond vrijdag uit meer noten (negen) dan tekst (drie regels).

Rivian is het kleine broertje van Tesla. Scaringe zette het bedrijf op om een zelfstandig rijdende elektrische pick-uptruck te maken. De productie van de R1T is in september begonnen. Over belangstelling voor de pick-up heeft Scaringe niet te klagen: twee jaar geleden plaatste Amazon een order voor honderdduizend bestelauto’s, waarvan de eerste tienduizend volgend jaar pakjes moeten gaan afleveren bij klanten. Het enige ­andere model in Rivians catalogus is een zeven-zits SUV.

De kans is groot dat het lemma over Scaringe iets langer zal worden. Zijn kindje Rivian ging deze week naar de beurs. Na twee dagen handel in de aandelen waarderen beleggers het op al bijna 105 miljard dollar. Het haalt nog niet het niveau van Tesla, waarvan de beurswaarde alweer een poosje vlak boven het 1 biljoen (1.000 miljard) zweeft. Maar voor een ­bedrijf dat eigenlijk nog maar net aan de productie is begonnen is het geen gekke prestatie.

Scaringe heeft ook niks te ­klagen. Hij bezit 17,6 miljoen aandelen in Rivian, wat hem op papier een vermogen oplevert van zo’n 2,2 miljard dollar. Verschil moet er wezen: dat was de waarde van Tesla, twee dagen nadat het in 2010 naar de beurs was gegaan.

Uber-ceo Dara Khosrowshahi. Beeld Reuters

Dara Khosrowshahi’s Uber beboet gehandicapten die te laat instappen

Zou Dara Khosrowshahi nog wel eens ­terugdenken aan de dag vier jaar geleden dat hij aan het roer kwam te staan van Uber? Zou hij spijt hebben van zijn overstap van de reismarktplaats Expedia naar een bedrijf dat symbool staat voor veel dat er mis is met de deeleconomie?

Khosrowshahi werd destijds als buitenstaander binnengehaald om schoon schip te maken bij Uber. Hij maakte een einde aan de veertien ooit onwrikbare ‘begin­selen’ die mede-oprichter Travis Kalanick het bedrijf had opgelegd. Een van die grondregels was always be hustlin’ – wat is op te ­vatten als ‘probeer altijd je klant meer geld afhandig te maken’.

De nieuwe bezem verving die waarden voor acht grondregels met de focus op ‘volledige fixatie op de klant’. Maar de bedrijfs­cultuur van 2009 laat zich kennelijk niet zo snel veranderen.

Dat blijkt maar weer eens uit de aanklacht die Uber deze week aan zijn broek kreeg. Het concern met een beurswaarde van bijna 84 miljard dollar (ruim 73 miljard euro) heeft de wet geschonden door ­gehandicapten een ‘boete’ op te leggen als ze er langer dan twee minuten over doen om de taxi in te stappen. Die toeslag geldt voor alle Uber-klanten sinds 2016.

Uber doet of zijn neus bloedt. De toeslag was nooit bedoeld voor klanten die klaarstaan op de plek waar ze willen worden opgepikt, maar meer tijd nodig hebben om in te stappen, zegt het bedrijf. Het kan niet uitleggen waarom het de discriminerende regel pas vorige week heeft geschrapt.