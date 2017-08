Belastingdienst ziet zelf: inning kan gevaar lopen

Om draagvlak te kweken heeft Wiebes de werkvloer om suggesties voor een nieuw plan gevraagd

Het BIT, in het leven geroepen nadat een parlementaire onderzoekscommissie had vastgesteld dat grote ict-projecten van de overheid veelal mislukken, toetste de ict-plannen van de Belastingdienst. De conclusie is dat de onderbouwing ervan 'onvoldoende is om de investeringen van vele tientallen miljoenen euro's te rechtvaardigen'. Het is het BIT onduidelijk of alle ict-inspanningen van de Belastingdienst leiden tot efficiëntere belastinginning.



Het toetsingsbureau stelt verder dat de ontwikkelaars van nieuwe computerprogramma's niet communiceren met de belastingambtenaren die ermee moeten werken. 'Terwijl dat juist essentieel is', zegt hoogleraar Dennis Broeders van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 'Als dat contact er niet is, bestaat de kans dat de werkvloer zegt: wie heeft dit in vredesnaam bedacht?'



Verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes heeft zich de kritiek van het BIT aangetrokken en herziet zijn plan. 'In zijn oude opzet was het te veel een project van de top, getoetst en uitgewerkt door externen', schrijft hij aan de Tweede Kamer. Om draagvlak te kweken heeft Wiebes de werkvloer om suggesties voor een nieuw plan gevraagd.