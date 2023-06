Begint na Poetin ook de brullende heilstaat?

Poetin is al 23 jaar aan de macht, bijna net zo lang als Stalin in de vorige eeuw de teugels in handen had nadat hij Trotski had verbannen.

Maar nu worden de poten onder zijn stoel weggezaagd, als de Kremlinologen van de 21ste eeuw moeten worden geloofd. En de wereld kijkt reikhalzend uit naar het moment dat hij valt. Dan zou een nieuwe machthebber in Moskou een snel einde kunnen maken aan het conflict met Oekraïne en democratische veranderingen kunnen doorvoeren.

Rusland zal niet langer meer een internationale paria zijn, zodat de wereldwijde recessieangst weer kan plaatsmaken voor euforie. Olie- en gasprijzen kelderen door het einde van de sancties. De inflatie vlakt af en renteverhogingen maken plaats voor renteverlagingen. Er hoeven geen miljarden aan wapens meer naar Oekraïne. Het land zal met de wederopbouw kunnen beginnen als opmaat voor het lidmaatschap van de Navo en mogelijk EU.

Dat is het ideale scenario voor de post-Poetinperiode. Het doet denken aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 wat werd gevolgd door wat de econoom Jozef Stiglitz de ‘Roaring Nineties’ (de brullende jaren negentig) noemde - het welvarendste decennium in de wereldgeschiedenis.

Ongekende mondialisering

Met het wegvallen van het IJzeren Gordijn, de invoering van de gemeenschappelijke markt en euro en de liberalisering van het handelsverkeer na de Uruguay-ronde brak een periode van ongekende mondialisering aan. De kapitaalstromen naar opkomende markten verzesvoudigden. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals internet leidden tot miljoenen nieuwe banen. De inflatie daalde en de armoede nam wereldwijd af.

Het was de ultieme triomf van het kapitalisme met een menselijk gezicht. Bill Clinton met zijn Nieuwe Economie en Tony Blair met zijn Derde Weg waren mondiale rolmodellen. Nederland had met Wim Kok nog een wijze staatsman in het Torentje die problemen ook kon oplossen. Gesproken werd van het goudlokje-scenario waarbij de conjuncturele cycli van het verleden niet meer zouden bestaan. Aandelenkoersen en huizenprijzen konden alleen maar omhoog.

Uiteindelijk verzandde de kapitalistische heilstaat in de Azië- en Rusland-crisis, de machtsgreep van Poetin, de dotcom-zeepbel, nine-eleven, de Irak-oorlog, groeiende ongelijkheid, de opkomst van populisten als Pim Fortuyn en de kredietcrisis.

Nieuwe politieke onzekerheid

De val van Poetin leidt er niet automatisch toe dat de draad van de roaring nineties zal worden opgepakt. Integendeel, mogelijk valt na de Sovjet-Unie ook Rusland uiteen. En een stabiel Oekraïne is ook geen garantie als Zelensky zijn gemeenschappelijke vijand kwijt is. Verder neemt het gevaar toe van nieuwe politieke onzekerheid rond het regime in China.

Het verdwijnen van Poetin verhelpt niet de ongelijkheid, klimaatverandering, migratiestromen en vergrijzing. En de inflatie is ook niet weg nu die al geëscaleerd is in een loon- en prijsspiraal.

De financiële markten weten dit. Die trokken zich maandag weinig aan van alle speculaties rond het einde van het Poetin-bewind. Alleen de koers van de roebel daalde, net als de index van de Russische beurs.

Als Poetin valt slaakt iedereen een zucht van verlichting. Maar daardoor zal er niet meteen een nieuwe heilstaat brullen.