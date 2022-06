Begint de eerste bankrun nu met de bitcoin?

Zeepbellen lopen nooit langzaam leeg, zoals fietsbanden. Ze knallen in een keer uit elkaar. Aan iedere gekte op de beleggersmarkt is een einddatum verbonden. De tulpenmanie eindigde op 3 februari 1637 toen een handelaar in Haarlem bleef zitten met een partij tulpen die hij voor 1.400 gulden had aangeboden. De zogenoemde South Sea Bubble – beleggingen in aandelen van een bedrijf dat overheidsschulden opkocht in ruil voor een exclusief recht om handel te mogen drijven met Zuid-Amerika – knapte op 24 september 1720. De aandelenrage van de roaring twenties kwam op zwarte donderdag 24 oktober 1929 ten einde. En de kredietcrisis – de speculatie in vastgoedschulden – escaleerde op 15 september 2008 met het faillissement van Lehman Brothers.

Misschien zal 12 juni 2022 de geschiedenis ingaan als de dag dat de bitcoinzeepbel knapte. Maandag moest cryptobank Celsius, de instelling met de meeste bitcoins ter wereld, besluiten alle cryptotegoeden in de wereld te bevriezen. Meteen daalde de koers van de bitcoin, die dit jaar al was gehalveerd, nog eens met 10 procent. Oorzaak was een bankrun. Liefst 1,7 miljoen mensen kunnen niet meer bij hun bitcoins. Celsius heeft 150 duizend bitcoins van klanten in beheer, die worden uitgeleend aan speculanten zoals hedgefondsen, die ze gebruiken om met hefbomen spectaculaire kortetermijnwinsten te behalen. Dat leverde tot voor kort hoge rendementen voor de eigenaren op. Maar nu zijn de rendementen in elkaar gestort, waardoor Celsius in problemen is geraakt. Mensen willen hun crypto’s terug, maar Celsius kan dat niet.

Op dit moment is de waarde van alle cryptomunten samen gedaald tot onder de 1 biljoen (1.000 miljard) dollar. In november waren die nog 3.000 miljard dollar waard. Maar nu volgen de tegenslagen op de virtuele-geldmarkt elkaar op. De aan de dollar gekoppelde stablecoin Terra ging vorige maand onderuit. En ook wordt de markt telkens weer opgeschrikt door hacks. Maar de belangrijkste reden voor de daling is de stijging van de rente, waardoor beleggers en masse overstappen op obligaties en ander veilig papier.

Natuurlijk kan bitcoin nog een keer uit het dal kruipen. Er is een fanatieke aanhang die er heilig van overtuigd is dat de cryptomunt 250 duizend of zelfs 1 miljoen euro waard kan worden. Deze financiële sekte heeft daar wel de steun van de massa pragmatische beleggers voor nodig. Als die niet meer in bitcoin en de andere cryptomunten geloven, kan 22 juni het begin van het einde zijn voor cryptovaluta. Het grote verschil tussen virtuele en fysieke waarden is dat de laatste ondanks de koersdalingen altijd nog een minimumwaarde bleven houden. Aandelen dalen nooit tot 0, zolang het bedrijf niet bankroet gaat. Huizen worden ook nooit gratis weggegeven. Een bloembol levert nog iets moois op. En een bankbiljet is in het uiterste geval nog oud papier. Bitcoin is het eerste beleggingsmiddel waarvan dat niet zeker is.

Een virtuele munt kan wel degelijk uiteenspatten in het luchtledige. Naar een waarde van 0,0000 euro. Of dollar.