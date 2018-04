Bedrijven schieten zichzelf in voet met torenhoge beloningen voor hun topmanagers, blijkt uit onderzoek

'Zo is het ook met de beloningen aan de top van het bedrijfsleven. Bij de Amerikaanse bank Wells Fargo openden bankmedewerkers rekeningen voor klanten terwijl die niet waren aangevraagd. Een ander voorbeeld. Bedrijven sturen op winst per aandeel. Je kan dat vergroten door meer winst te maken. Maar het is veel makkelijker om gewoon zelf aandelen in te kopen. Want minder aandelen betekent meer winst per aandeel. Dus gaat het geld niet naar onderzoek en ontwikkeling, maar naar de eigen aandelen. Want de bonus hangt ervan af. Op lange termijn is dat destructief voor het bedrijf.'



De aandeelhouder bepaalt. Zit daar het probleem?



'De meeste aandeelhouders zijn Angelsaksisch en verwachten dat er op de huidige manier wordt beloond. Bedrijven kunnen zich daaraan onttrekken door een goed verhaal te ontwikkelen waarom ze anders willen belonen. We betalen nu al minder dan in Groot-Brittannië en Amerika. Dat past bij de egalitaire Nederlandse samenleving en is goed voor het bedrijf. En dus ook voor de aandeelhouder.'



De oplossing ligt volgens u bij de raden voor commissarissen. Daar moet een cultuurverandering plaatsvinden.



'Zij stellen de beloningen vast, zij zullen de verandering teweeg moeten brengen. Het moment is ernaar. De druk op bedrijven neemt toe, vanuit de Nederlandse samenleving en vanuit Europa. Bedrijven moeten bijvoorbeeld volgens een recent in de wet opgenomen gedragscode verantwoorden hoe de beloning van de topman- of vrouw zich verhoudt met de salarissen van de overige medewerkers.



'Dat is ook mijn oproep: begin met naar beneden kijken en met de top weer vast te klinken aan de rest van de onderneming.



'Commissarissen staan volgens mij open voor deze ideeën, maar de discussie is zo verhit dat het voor hen veiliger is om vast te houden aan de huidige praktijk. Want alles is nu fout, klinkt het vanuit de samenleving. Elke salarisverhoging is te veel. Maar als bedrijven het internationaal vergelijken loslaten én de ruimte verliezen om op basis van de capaciteiten van een kandidaat met beloningen te fluctueren, gooi je het kind met het badwater weg.'