Bedrijven richten Valentijnspijlen steeds vaker op alleenstaanden

Bedrijven richten zich dit jaar niet alleen op stelletjes en stilleaanbidders, maar ook op singles. 'We organiseren een gratis Valentijnsdiner om vrijgezellen een hart onder de riem te steken', zegt een woordvoerder van Ikea. Vorige week was het maximaal aantal aanmeldingen van 150 al bereikt. 'We hopen dat mensen een leuke avond hebben en misschien wel een nieuwe liefde ontmoeten.' En dat ze daarna nog even snel een boekenkast of bankstel kopen? 'Dat zou natuurlijk een mooie bijkomstigheid zijn, maar is niet het doel van het Valentijnsdiner.'



De bedrijven hopen met een originele invulling van Valentijnsacties hun merk te versterken, zegt lector marketing Karel Jan Alsem van de Hanzehogeschool Groningen. Bij een klassieke Valentijnsdagactie gaan bedrijven volgens hem uit van traditionele huishoudens. 'Singles kunnen dat als frustrerend ervaren.' In dat opzicht zit er ook een maatschappelijk element in de acties en laten bedrijven zien dat ze aandacht schenken aan een niet-traditionele gezinsvorm. 'Om die groep vervolgens als klant binnen te halen. Alles wat een merk doet, draait om omzet.'