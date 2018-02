Bedrijven moeten voortaan energiemaatregelen gaan rapporteren

Minimum

Vanaf nu moeten de ondernemingen bij de Omgevingsdienst melden welke van de 'erkende maatregelen' ze al hebben getroffen

Dat de wet slecht werd nageleefd, was ook bij de totstandkoming van het Energieakkoord in 2013 duidelijk. Daarom zijn er daarna voor bijna elke bedrijfstak lijsten opgesteld van 'erkende maatregelen': maatregelen waarvan is vastgesteld dat ze binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Die lijsten zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties, en gaan nu gelden als het minimum wat bedrijven moeten doen om hun energieverbruik te beperken. Zo staan er regels in over LED/verlichting, over efficiënte verwarming en over onderhoud en afstelling van bedrijfsapparatuur. Uiterlijk 2020 moeten al die maatregelen zijn doorgevoerd.



Voor de maatregelen moet de wet worden gewijzigd. Dat zal uiterlijk midden volgend jaar gebeuren, maar intussen zullen alle partijen al beginnen met de administratieve uitvoering. Vanaf nu moeten de ondernemingen bij de Omgevingsdienst, de bevoegde autoriteit, melden welke van de 'erkende maatregelen' ze al hebben getroffen. Op die manier, is de hoop, kan de Omgevingsdienst efficiënter controleren of de wet wordt nageleefd.