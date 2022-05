Bedrijfsovername niet gemeld? Dat wordt aftikken bij de ACM

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Beeld ANP

Zo’n melding ligt gevoelig omdat het opkopen van andere bedrijven kan leiden tot monopolievorming. De ACM wil toetsen of een overname de vrije mededinging kan verstoren. ‘Het is bij elke fusie of overname de vraag of als gevolg van de transactie de prijzen stijgen, de kwaliteit vermindert en de innovatie afneemt’, aldus de ACM. ‘Als er voldoende concurrentie overblijft zal dit niet het geval zijn.’

Algeco, specialist in kant en klare units en gebouwen, heeft het verzuim zelf gemeld bij de ACM. De overname van Buko was toen al een feit. De deal werd alsnog beoordeeld en goedgekeurd. Toch was het verzuim volgens de toezichthouder zo ernstig dat een boete op zijn plaats werd geacht. Door de medewerking van Modulaire pakte de boete wel lager uit dan anders het geval was geweest.

Algeco werd ten tijde van de overname door het FD omschreven als een toonaangevende verhuurder in Europa en Azië van tijdelijke huisvesting, accommodaties en containers. In 2018 boekte het een omzet van bijna een miljard euro. De koop in 2019, waarmee Algeco zijn omzet in Nederland verveelvoudigde, betrof Buko Huisvesting, Buko Bouw & Winkels, Buko Bouwsystemen. Dat waren toentertijd onderdelen van de Nederlandse Buko Groep, een verzameling dienstverlenende bedrijven in onder meer grond-, weg- en waterbouw en industrie van de Noord-Hollandse zakenman Dick Burger.