Bedrijf in Bermuda koopt voor 2,6 miljard euro verzekeraar Vivat – schadetak direct doorverkocht aan NN Group

Beeld ANP

Athora houdt zelf de zogenaamde leven-activiteiten van Vivat in handen (zoals levensverzekeringen en pensioenen) en heeft de schadetak direct doorverkocht aan de NN Groep, het voormalige Nationale-Nederlanden, voor 416 miljoen euro. Het is de grootste overnamedeal van het jaar van een Nederlands bedrijf.

Vivat is voortgekomen uit vakbondsverzekeraar Reaal en heeft nog steeds een hoofdkantoor in Amstelveen, ook al was het bedrijf tot voor kort eigendom van het Chinese Anbang. Door de overnamedeal komt Vivat deels weer in Nederlandse handen. Ook Aegon en ASR waren in de race voor overname van Vivat, maar zij zouden respectievelijk een half en heel miljard euro minder hebben geboden.

Bermudadriehoek

Vakbondsman Fred Polhout is niet geheel gerust over wat er nu gaat gebeuren. ‘Misschien wordt er een hapklare brok van gemaakt die weer wordt doorverkocht. We willen garanties dat het bedrijf niet in de Bermudadriehoek verdwijnt.’ Woordvoerder Sabine Post zegt dat Athora er voor de lange termijn in zit. ‘Athora is geen private equity. Het is een serieuze verzekeraar.’

NN Group koopt de 300 duizend schadepolissen van Vivat op en wordt daarmee de grootste schadeverzekeraar van het land. Twee jaar geleden nam NN Group al Delta Lloyd over, waarvan de integratie nog niet voltooid is. NN wil ook de Vivat-polissen in het eigen bedrijf onderbrengen. Tevens gaan er zo’n 850 fte’s over naar NN. Athora houdt het huidige hoofdkantoor van Vivat in Amstelveen aan. Hoe het personeel zal worden opgesplitst is nog niet uitgewerkt. Nogal wat medewerkers werken voor zowel de schade- als levensverzekeringstak.

Fraude en corruptie

Vivat werd door de Chinese moeder Anbang in de etalage gezet omdat dat bedrijf door veel aankopen een enorme schuldenlast heeft. De Chinese staat stelde het bedrijf daarop onder curatele. Het bedrijf kwam vorig jaar ook nog in een schandaal terecht toen de topman van Anbang werd veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens fraude en corruptie. Woensdag sloten de biedingen.

De deal zal nog goedgekeurd moeten worden door de toezichthouders . De Nederlandsche Bank zal niet willen dat de nieuwe eigenaar zich ten koste van polishouders aan de aankoop vertild. En ook de mededingingsautoriteiten moeten toestemming geven. FNV Finance vindt het wel jammer dat Vivat nu wordt opgesplitst, nadat de werknemers jarenlang samen zijn opgetrokken om de toekomst veilig te stellen.

Athora wil zelf geen overnameprijs bekend maken. Het bedrijf behoudt de levenportefeuille met 2,2 miljoen polissen (vooral van de door acteur Chris Zegers aangeprezen merken Zwitserleven en ook Hooge Huys) plus vermogensbeheerder Actiam. Dat wordt samengevoegd met de portefeuilles die eerder werden overgenomen van Aegon in Ierland, Generali in België en Delta Lloyd in Duitsland. Levensverzekeringen zijn een krimpmarkt maar door rationalisatie en automatisering hoopt Athora er toch geld mee te verdienen.