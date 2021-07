Bedrijf achter Car Driver Deals failliet verklaard, mogelijk opsporingsbevel voor eigenaren

Sommige klanten van Car Driver Deals betaalden meer dan 15 duizend euro vooruit. Klanten die tevens hebben geïnvesteerd in de bv’s van de broers Golsteijn zijn zelfs meer dan 100 duizend euro kwijt. Beeld .

Autoverhuurbedrijven als Sixt en Autohopper gaven hun auto’s als verduisterd op bij de politie, waardoor automobilisten soms als criminelen van de weg werden geplukt. De eigenaren van Atvangarde, de broers Jan en Geert Golsteijn, houden zich onvindbaar. Hun klanten zijn nu hun auto en hun geld kwijt.

Car Drivers Deals onderscheidde zich door geen auto’s, maar mobiliteit te leasen. Via de bv Atvangarde, in het Limburgse Maasbracht gevestigd, fungeerde CDD als tussenpersoon door auto’s te huren of op te kopen en ze vervolgens tegen aantrekkelijke prijzen aan te bieden. De consument betaalde bij CDD soms wel vier jaar vooruit voor een gunstig ‘mobiliteitspakket’. Hoe meer klanten, hoe goedkoper de auto’s konden worden geleased, was het concept van CDD.

Piramidespel-constructie

Deze constructie had kenmerken van een piramidespel. Sommige automobilisten betaalden meer dan 15 duizend euro vooruit. Klanten die tevens hebben geïnvesteerd in de bv’s van de broers Golsteijn zijn zelfs meer dan 100 duizend euro kwijt. De broers Golsteijn zijn al ruim een maand onbereikbaar. Advocaat Olivier van Hardenbroek, die namens Delissen Martens Advocaten in Den Haag bijna negenhonderd gedupeerde klanten bijstaat, zegt dat de vrijdag aangestelde curator mr. Broekmans een opsporingsbevel kan uitvaardigen.

Curator Broekmans moet nu bepalen of de broers Golsteijn namens Atvangarde onrechtmatig hebben gehandeld en nagaan waar de miljoenen euro’s van de klanten zijn gebleven. ‘Er is nog veel onderzoek nodig. Naar de rol van de bestuurders van Atvangarde, de bank die persoonlijke leningen heeft verstrekt en de tussenpersoon die een provisie kreeg voor zijn bemiddeling’, aldus advocaat Van Hardenbroek. ‘De consument had op zijn minst moeten worden gewaarschuwd dat aan deze lening een hoger risico zat. Het is ook de vraag of de auto’s terecht zijn teruggehaald door verschillende partijen.’