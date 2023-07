‘Bediening niet inbegrepen’, moet je dan een fooi geven in het restaurant?

Een lezer stuurt mij de rekening van een restaurant waarop in het Engels staat ‘service not included’. Ben je als klant dan verplicht om een fooi te geven? Hoe werkt dat met zulke extra kosten?

In sommige landen is een fooi geven vereist, omdat de lonen laag zijn. In Nederland is dat niet zo. Volgend jaar gaat het minimumloon voor iedereen vanaf 21 jaar opnieuw omhoog, naar 13 euro per uur. Nederland kent geen wetgeving of andere regels over fooien. Een fooi is een vrijwillige extra betaling om de kwaliteit van de service te belonen. Het is dan niet juist als je op een dwingende manier vraagt om een fooi. Dat past niet bij het vrijwillige karakter.

Het is vreemd als er op de rekening staat dat de bediening niet is inbegrepen. Je doet een bestelling en daar hoort bij dat je die gepresenteerd krijgt. Het serveren is dus bij de prijs inbegrepen. Je mag hierop reageren zoals je zelf wilt, bijvoorbeeld door in zo’n situatie juist geen fooi te geven.

Een restaurant mag je niet verplichten tot het geven van een fooi. Er gelden regels voor verplichte bijkomende kosten, zoals btw, voorrijkosten, boekingskosten, verzendkosten, servicekosten (bij een huurwoning) et cetera. Die moeten zoveel mogelijk in de prijs zijn verwerkt of anders duidelijk staan vermeld voordat je iets koopt of afsluit. Soms kan de prijs niet direct vermeld worden inclusief extra kosten, omdat die zoals bij toeristenbelasting variabel zijn afhankelijk van het gezelschap.

Een restaurant mag niet op het menu schrijven dat het op alle gerechten 5 procent opslag rekent voor de bediening. De prijzen moet inclusief zijn, net als bij de btw. Dat geldt ook voor andere bedrijven. In de prijs zitten alle bijkomende kosten. Als die afhangen van de bestelling, moet de ondernemer een voorbeeld geven. Als de loodgieter zegt dat hij 70 euro per uur rekent om langs te komen en daar komen later btw en voorrijkosten bij, dan mag u die kosten weigeren te betalen of later terugvragen.

Terug naar het restaurant. Je hoeft geen fooi te geven, maar het mag wel. Maak een inschatting van de situatie. Voor iemand van 17 jaar is het minimumloon minder dan 5 euro per uur. Die stop je sneller iets toe. Is het heel druk en word je desondanks vlot bediend, dan is er genoeg reden voor fooi. Een vast percentage is niet nodig. Je kunt als je tevreden bent bedragen naar boven afronden of een bepaald percentage extra geven. Het is goed om vooraf afspraken te maken met het gezelschap waarmee je het restaurant of café bezoekt.

Sommige restaurant geven eerst de rekening, zodat je tijd hebt om erover na te denken. Soms krijg je direct een betaalautomaat voor je neus. Als je dan fooi wil geven, moet je snel een bedrag roepen. Je kunt ook contant geld in de fooienpot stoppen.

