Basic-Fit vooruit op duurdere abonnementen

Sportschooluitbater Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van duurdere abonnementen. Niet alleen verhoogde het bedrijf de prijzen als tegenwicht voor de gestegen loon- en energiekosten, maar ook kwam het met een premiumabonnement dat populair blijkt onder zijn klanten. Tegelijkertijd sloot Basic-Fit met name in Frankrijk weer gunstigere energiecontracten af, waardoor de kosten daalden en ook volgend jaar lager zullen blijven. De omzet kwam in de eerste jaarhelft op 500 miljoen euro uit, wat een toename van 41 procent betekende. Het bedrijfsresultaat steeg zelfs met 83 procent en zal in de tweede helft van 2023 nog sneller toenemen, denkt topman René Moos. Onder de streep resteerde een verlies van 6,1 miljoen euro.