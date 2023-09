Barbie is voorbode van nog veel meer, zegt Mattel-baas – en rijke Rus loopt tegen de lamp

Topman Ynon Kreiz van speelgoedconcern Mattel. Beeld Rodin Eckenroth / Getty

Winnaar: Ynon Kreiz

Het was niet zomaar een gelukje, het succes van de film Barbie, maar onderdeel van een ‘holistische meerjarige strategie’, gericht op ‘het valoriseren van ons intellectuele eigendom’. Aldus topman Ynon Kreiz van speelgoedconcern Mattel deze week op een door zakenbank Goldman Sachs georganiseerde bijeenkomst voor journalisten en beleggers. ‘Wat jullie hebben gezien rond Barbie is, denken wij, een model voor wat er nog komen gaat.’

Hij verwacht dit jaar 125 miljoen dollar aan extra inkomsten over te houden aan Barbie. Niet alleen aan de film zelf (volgens The Wall Street Journal krijgt Mattel 5 procent van de kaartverkoop, die tot dusver 1,4 miljard dollar bedraagt) maar ook aan extra poppenverkopen. ‘De film is een goede casus, een kans om werkelijk te begrijpen wat de waarde en aantrekkingskracht van onze merken is, de culturele resonantie, en heel belangrijk, onze capaciteit om deze projecten zowel creatief als commercieel tot een succes te maken’, vindt Kreiz.

Dat een patent uit 1959 nu zo veel oplevert, smaakt naar meer. Mattel heeft nog veertien films in voorbereiding rond zijn speelgoedmerken. Die zijn niet altijd even iconisch als Barbie, maar desalniettemin zijn er al beroemde acteurs voor gestrikt: Tom Hanks als Major Matt Mason, Lena Dunham als Polly Pocket, Daniel Kaluuya als Barney en Vin Diesel die iets gaat doen met Rock ‘Em Sock ‘Em Robots. Ook van Mattels speelgoedautootjes (Matchbox, Hot Wheels) worden goede acteerprestaties verwacht. Kreiz: ‘Ik zeg niet dat het allemaal even groot en succesvol wordt als Barbie, maar ze krijgen dezelfde benadering.’

Vladislav Klijoesjin. Beeld Reuters

Verliezer: Vladislav Klijoesjin

Ook niet zomaar een gelukje: de 100 miljoen dollar die de Russische tech-ondernemer Vladislav Klijoesjin de afgelopen jaren met de handel in Amerikaanse aandelen binnenharkte. Klijoesjin (42) werd deze week door een rechter in Boston veroordeeld tot 9 jaar cel wegens het gebruikmaken van financiële voorkennis die hij via hacks had bemachtigd. Andere verdachten, zoals zijn goede vriend Ivan Jermakov, een voormalige medewerker van de Russische militaire geheime dienst die in 2016 ook de e-mails zou hebben gehackt van onder meer stafmedewerkers van Hillary Clinton, blijven voortvluchtig.

Klijoesjin werd in maart 2021 op het vliegveld van het Zwitserse Sion opgepakt toen hij met zijn gezin van een privévliegtuig overstapte op een helikopter om te gaan skiën in Zermatt. Later dat jaar werd hij uitgeleverd aan de VS.

Hij werd ervan beschuldigd twee bedrijven te hebben gehackt die als doorgeefluik fungeren voor beursgenoteerde ondernemingen die hun jaarcijfers inleveren bij de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond. Op grond van die informatie speculeerde hij de goede kant op. Hij haalde de truc tweeduizend keer uit en haalde een rendement van 900 procent. Klijosjin zou er persoonlijk 38 miljoen dollar aan hebben overgehouden.

Of de Kremlin-gelieerde hacker, die met zijn bedrijf M13 onder meer de computersystemen van Poetin en het ministerie van Defensie beveiligde, ook daadwerkelijk zijn straf moet uitzitten, is nog de vraag. Hij is waarschijnlijk ruilmateriaal in een deal die de regering-Biden probeert te sluiten met Poetin, om correspondent Evan Gershkovich van The Wall Street Journal uit de Russische cel te krijgen waarin hij al sinds maart gevangen zit.