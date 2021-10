Bankier viert ouderwets bonusfeest, maar dit keer betaalt de toezichthouder

De twee torens van het hoofdkwartier van Deutsche Bank in Frankfurt. Beeld Bloomberg via Getty Images

In een persbericht meldde deze Amerikaanse toezichthouder afgelopen week dat het om haar hoogste beloning ooit voor een tipgever gaat. De financiële waakhond rept van ‘een klokkenluider wiens specifieke, geloofwaardige en tijdige informatie aanzienlijk heeft bijgedragen aan een reeds lopend onderzoek’. Volgens The Wall Street Journal is de gelukkige een voormalig medewerker van Deutsche Bank. Diens advocaten bevestigen dat hun cliënt in 2012 ‘informatie, documenten en handelsdata’ heeft verstrekt aan de autoriteiten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië over de zogeheten Libor-affaire.

Rabobank

Libor, de ‘London Interbank Offered Rate’, is de rente die banken elkaar onderling rekenen voor leningen. Het betreft een van de pijlers onder de financiële wereld. Libor en aanverwante tarieven (zoals Euribor) werden jarenlang gebruikt om de rente te bepalen voor duizenden miljarden aan kredieten. Des te groter de ophef toen in de nasleep van de kredietcrisis bleek dat hiermee geknoeid was.

Erg moeilijk was dat niet. De Liborrente kwam niet tot stand door vraag en aanbod van geld. Het was het resultaat van een dagelijks rondje langs medewerkers van achttien grote banken. Zij konden de rentestanden die ze doorgaven naar hartelust manipuleren. Vanuit Nederland was de Rabobank betrokken bij dit gesjoemel. De bank kreeg hiervoor in 2013 een boete van 774 miljoen euro van Amerikaanse, Britse en Nederlandse toezichthouders.

Bonusfeestje

De straf voor Deutsche Bank viel aanzienlijk hoger uit. In 2015 betaalde de grootste private bank van Duitsland 2,5 miljard dollar. Dat verklaart meteen ook het astronomische bedrag dat de klokkenluider ontvangt. Tipgevers kunnen van de toezichthouder namelijk een bedrag krijgen van 10 tot 30 procent van de geïnde boete. Het oude record stond op 114 miljoen dollar (98 miljoen euro).

De in 2010 ingevoerde aanpak moest financiële schandalen voorkomen à la Bernie Madoff, wiens megalomane piramidespel duizenden beleggers dupeerde. Keerzijde is dat handige bankiers nu in theorie twee keer een bonusfeestje kunnen vieren. De eerste is op kosten van de bank, de tweede wordt betaald door de toezichthouder. De premie komt weliswaar uit de door de banken gevulde boetepot, maar die dollars waren anders naar de Amerikaanse schatkist gevloeid.

Opvallend genoeg wees toezichthouder CFTC in eerste instantie de eis van de klokkenluider om een vergoeding af. Nu komt zij alsnog over de brug – uiteraard tot tevredenheid van de advocaten van de gelukkige. ‘Vandaag kunnen we zien dat het systeem werkt’, jubelen zij in een verklaring.