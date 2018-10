Bankgeheim Zwitserland staat op springen: het is volgens de rechter beperkt tot Zwitserland

Het is een klap voor mensen die in de Quote 500 staan, of er in willen staan en dat liever niet aan de fiscus laten weten. Maar het Zwitserse bankgeheim is beperkt tot Zwitserland. Het geldt niet voor Zwitserse bankiers en klokkenluiders in het buitenland. Tot deze uitspraak is een gerechtshof in Lausanne gekomen met de krapst mogelijke meerderheid van 3 tegen 2.

De zaak was voor het hof gekomen doordat een klokkenluider op de Kaaiman-eilanden gegevens van rekeninghouders had doorgegeven aan WikiLeaks.

Hoofdfiguur in de zaak is Rudolf Elmer, een voormalige bankier van de private Zwitserse bank Julius Bär op de Kaaiman-eilanden. Hij had jarenlang de namen van mogelijke belastingvluchtelingen openbaar gemaakt. Het gerechtshof heeft nu bepaald dat hij daarmee het bankgeheim niet heeft geschonden. Daarmee werd het oordeel van een rechtbank in Zürich gesteund. Die had eerder bepaald dat het bankgeheim voor Elmer niet gold, omdat hij in het Caribisch gebied werkzaam was en niet bij de moederbank in Zürich.

Voor de belastingdiensten in het buitenland is het vonnis interessant. Die kunnen met deze uitspraak gegevens van belastingplichtigen opvragen die via een buitenlands kantoor een rekening aanhouden bij een bank in Zwitserland maar daar niet wonen. Voor de Zwitserse banken is het een tegenvaller.