Bankenlobby weet tijd te rekken, centrale bankier worstelt met stijgende prijzen

Winnaar

Medy van der Laan: nieuwe NVB-voorzitter boekt eerste succesje

Een goede lobbyist verstaat de kunst van het ‘meestribbelen’: doen alsof je coöperatief bent, om dan de boel te traineren. Banken zijn er meesters in. Al sinds de crisis in 2008 hameren toezichthouders op het belang van strengere kapitaaleisen. Hoe meer eigen vermogen financiële instellingen hebben, hoe kleiner de kans dat de belastingbetaler ze opnieuw moet redden.

Het duurde desondanks tot 2017 voordat er een internationaal akkoord lag. Deze week – nog eens vier jaar later dus – presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor de concrete invoering. Er wordt paal en perk gesteld aan de eigen rekenmodellen waarmee banken de risico’s op hun kredieten bepalen. Dat leidt tot hogere buffers. Maar Europa staat ook uitzonderingen toe, er komen overgangsregelingen, en fossiele financieringen worden minder hard aangepakt dan kritische Europarlementariërs hoopten.

Voor Medy van der Laan is dat een eerste succesje. De oud-staatssecretaris voor D66 werd deze zomer opgevolgd door VVD’er Cora van Nieuwenhuizen als aanvoerder van de energielobby. Nu is ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Die brancheorganisatie heeft nog wel wat aan te merken op de Europese kapitaalvoorstellen, maar ziet ook ‘aanknopingspunten voor dialoog’. Van der Laan heeft tijd genoeg. De nieuwe spelregels worden namelijk niet, zoals internationaal was afgesproken, vanaf 2023 geleidelijk ingevoerd. Het begint nu pas in 2025. Dat is maar liefst zeventien jaar na het failliet van Lehman Brothers.

Verliezer

Christine Lagarde: ECB-president verliest grip op inflatie

Niet alleen treuzelende banken vormen een gevaar voor de financiële stabiliteit, dat geldt ook voor de inflatie. In Nederland zijn de prijsstijgingen (volgens de Europese definitie) in één maand opgelopen van 3 naar 3,8 procent, blijkt uit de allernieuwste cijfers. Het gemiddelde in de eurozone bedraagt zelfs 4,1 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) pompt desondanks geld in de economie alsof het maart 2020 is, toen de coronacrisis uitbrak. Haar rentetarieven zijn deels negatief. De teller van de oude schuldenaankopen, bedoeld om de economische activiteit op te zwepen, staat op 3068 miljard euro. Daarbovenop kan, in het kader van de pandemiebestrijding, voor nog eens 1850 miljard euro aan staats- en bedrijfsschulden worden aangeschaft.

In december beslist ‘Frankfurt’ naar verwachting over de toekomst van dit programma. Als voormalig synchroonzwemmer in de Franse nationale ploeg kent Christine Lagarde het belang van timing. Toch kan deze herculestaak zelfs haar te veel worden. De ECB-president moet balanceren tussen Zuid-Europese duiven en Noord-Europese haviken. De laatsten willen de geldkraan sneller dichtdraaien. Zij zien zich gesterkt door de oplopende prijzen.

Donderdag gaf de ECB schoorvoetend toe dat de inflatie langer aanhoudt dan verwacht. Lagarde blijft er niettemin bij dat dit ‘tijdelijk’ is. Misschien doet de Française ook wel aan meestribbelen. Wat voor de lobbyist uitstekend werkt, kan voor een centrale bankier echter een riskante tactiek blijken.