Banken VS opnieuw in riskante hypotheken

Er zijn zelfs complete websites, zoals nonprimelenders.com, waar huizenkopers een keuze wordt geboden van verschillende aanbieders. Soms zijn het zelfs dezelfde partijen die weer op die markt actief zijn. Reden van het ontstaan van de nieuwe markt is dat er meer vraag is naar hypotheken dan banken op een verantwoorde wijze kunnen aanbieden. In totaal zou nu al voor 10 miljard dollar aan nonprime-hypotheekleningen zijn geplaatst. 'Dat lijkt een kleine hoeveelheid op een totale markt van 1,3 biljoen dollar. Maar het groeit snel', aldus Dan Perl van Citadel Servicing Corp, een van de partijen die tien jaar geleden ook al op de markt was. Hij is niet bang te worden aangepakt. 'Niet iedereen kan bij een grote bank als Citi of JP Morgan Chase binnenstappen en daar een lening krijgen voor een huis. Niet iedereen heeft een vast salaris. Er zijn heel veel mensen die flexibel werken en te weinig verdienen en ook een huis willen kopen', zei hij vrijdag in de FT.



President Trump is bezig de financiële sector ook weer te liberaliseren nadat onder zijn voorganger Obama de regels voor het verlenen van hypotheken veel strenger waren geworden. Trump wil ook de kleine man een kans geven zich weer op de huizenmarkt te begeven, hetgeen goed zou zijn voor de economische groei. Tegelijkertijd groeit ook de markt voor het verhandelen van herverpakte leningen, zodat nonprime-hypotheekverstrekkers hun risico's beter kunnen spreiden.