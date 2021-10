Banken, verzekeraars en pensioenfondsen steken 34 miljard in fossiele energie, aldus rapport groep ngo’s

Kolencentrale in China. Beeld Reuters

Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer, een samenwerkingsverband van onder andere Amnesty International, Oxfam Novib en Milieudefensie. ING, verzekeraars Allianz en Aegon en de pensioenfondsen ABP en PFZW zijn de grootste investeerders in vervuilende energie.

De investeerders wakkeren daarmee de klimaatcrisis aan, schrijft de Eerlijke Geldwijzer. Vrijwillige afspraken om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs halen daarmee niet veel uit. Banken leenden tussen 2018 en 2020 ruim 13 miljard euro aan energiebedrijven, waarvan bijna 70 procent naar fossiele energie ging. Over de hele wereld staken banken 394 miljard euro in fossiele energie. Sinds de Klimaattop in 2015 is dit in totaal bijna 3,5 biljoen euro, berekende Bloomberg. Toch is de verdeling tussen fossiele en duurzame energie wereldwijd min of meer gelijk – de banken staken dit jaar bijna 400 miljard euro in groene financiering.

Veel Nederlandse banken zitten daar ver onder. ING was met 9,1 miljard euro de grootste kredietverstrekker van de energiesector in de afgelopen drie jaar. Van dat krediet ging 75 procent naar fossiele energie, ABN Amro zat daar met 71 procent net onder. De Haagse zakenbank NIBC investeerde met 338 miljoen euro volledig in fossiele energie. Rabobank zet juist fors in op duurzame energie, en verhoogde het aandeel van 63 procent duurzaam in 2018 naar 88 procent in 2020. Bij de Volksbank en Triodos gaan alle investeringen al naar duurzame energiebronnen, en Bunq belegt niet in de energiesector. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat banken de urgentie zien om klimaatverandering te keren, maar dat de Nederlandse economie helaas nog grotendeels op fossiele energie draait.

Bij de pensioenfondsen was PMT met 95 procent van de energiebeleggingen in fossiel relatief gezien de grootste investeerder in vervuiling. In absolute zin was dat ABP met een percentage van 86 procent en een totaalbedrag van ruim 8,5 miljard. Van de verzekeraars eindigde Aegon in relatieve zin met 93 procent bovenaan, absoluut was dat Allianz met een percentage van 90 procent – een totaal van 16 miljard euro.

Om klimaatverandering te beperken moeten bedrijven in de energiesector (en daarbuiten) gigantische investeringen doen in het ontwikkelen van een schonere bedrijfsvoering – daarin spelen financiële instellingen een cruciale rol. In mei dit jaar publiceerde het Internationaal Energieagentschap, een intergouvernementele adviesorganisatie, nog een traject waarmee de wereldwijde uitstoot van broeikasgas volledig kan worden teruggebracht. In dat traject is geen ruimte voor investeringen in nieuwe fossiele brandstoffen. Alle olie- en gasgestookte elektriciteitscentrales moeten worden uitgefaseerd.

Uit het rapport van de Eerlijke Geldwijzer blijkt nu dat van de 25 onderzochte banken, pensioenfondsen en verzekeraars er maar liefst 22 niet in lijn met het traject van het Internationaal Energieagentschap handelen. Twee instellingen, BPL Pensioen en Pensioenfonds Vervoer, konden niet worden onderzocht omdat ze niet transparant genoeg zijn over hun beleggingen in de energiesector.