Bank zonder bonussen - De Blije B - in het nauw: oprichter zou complottheorieën aanhangen

Wie zit hier nu te liegen? Jij! Je wilt geen wereld zien die er is! Ronald Bernard, oprichter

Bernard spreekt in een schriftelijke reactie van een lastercampagne waarin hij afgeschilderd wordt 'als een antisemitische fantast met een hoop onzinpraatjes'. Dat is hij niet, beklemtoont hij. En ja, als zelfstandig valuta- en depositohandelaar zag hij wel degelijk vreselijke dingen. 'Mijn clientèle waren bankiers, overheden, multinationals, oud geld', zegt hij hierover in een oudere lezing die online staat, 'maar uiteindelijk ook geheime diensten en wat ze nu noemen terroristische organisaties.'



De felste kritiek op hem komt overigens uit onverwachte hoek. Volgens sommige complotdenkers is de kartrekker van de Blije B zélf onderdeel van de samenzwering. Immers: als Bernard de waarheid zou spreken over de sinistere bankiersheerschappij, hoe kan het dan dat hij nog leeft?



Bernard verwijst desgevraagd naar het vervolg op het interview dat zojuist op internet is verschenen. Daarin zien we hem voet bij stuk houden. 'Ik spreek de waarheid.' Waarna opnieuw tranen opwellen. 'Wie zit hier nu te liegen? Jij! Je wilt geen wereld zien die er is!'