Bank of England verhoogt rente voor de veertiende opeenvolgende keer, nu tot 5,25 procent

Gouverneur Andrew Bailey, wiens portret hier als masker wordt gedragen, ligt onder vuur voor het beleid van de Bank of England. Beeld Reuters

De Bank of England heeft de rente voor de veertiende opeenvolgende keer verhoogd, ditmaal van 5 naar 5,25 procent, het hoogste peil sinds 2008. De stijging van de kostprijs om geld te lenen was verwacht, al waren financiële markten verdeeld of het naar 5,25 of 5,5 procent zou gaan.

De beslissing is omstreden. ‘Met het land op de rand van een recessie is het laatste wat we nodig hebben een verdere verhoging van de rente’, zei Paul Nowak voorafgaand aan het rentebesluit tegen de Britse krant The Guardian. De algemeen secretaris van de Britse vakbondskoepel TUC sprak van ‘roekeloos’ beleid. ‘Dit zal alleen maar meer ellende veroorzaken voor huishoudens en bedrijven, en duizenden banen in gevaar brengen.’

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Het einde van die pijn is nog niet in zicht. Financiële markten gaan ervan uit dat de Britse beleidsrente tegen het jaareinde zal pieken op 5,75 procent. De hoge rente is nodig om de inflatie te bestrijden. Die was in juni 7,9 procent, het laagste peil in een jaar tijd, maar nog altijd vele malen hoger dan de doelstelling van 2 procent.

Minder investeren, meer sparen

Het idee achter de renteverhoging is dat de banken, die tegen een duurder tarief moeten lenen bij de Bank of England, de extra kosten doorrekenen in de leningen die ze verstrekken aan huishoudens en bedrijven, wat hun appetijt om te investeren moet bekoelen. Ook moet dit beleid leiden tot hogere spaarrenten, die consumenten aanzetten om meer te sparen in plaats van uit geven.

De verhoopte uitkomst is dat het de economie afremt, en dat de werkloosheid oploopt. Door die ontwikkelingen moet de concurrentie van bedrijven om schaarse productiemiddelen afnemen, net als de onderhandelingsmacht van werknemers om hogere lonen te bedingen. Wel gaat de Bank of England ervan uit dat er de komende twee jaar geen recessie komt.

Uit de nieuwe prognoses die de Bank of England bekend heeft gemaakt, blijkt dat de monetaire beleidsmakers verwachten dat de inflatie tegen het jaareinde terugvalt tot 5 procent. Pas tegen het tweede kwartaal van 2025 zou die zijn gedaald tot 2 procent.