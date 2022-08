Bank of England verhoogt ­rente in de hoop groeiende ­inflatie te beteugelen

Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England. Beeld AFP

Het is de grootste Britse rente­verhoging sinds 1995. De Bank of England vreest dat het land al dit jaar in een recessie raakt. Na de bekendmaking van het nieuwe rentetarief daalde de koers van het pond.

Het drukken van 500 miljard pond tijdens de pandemie, een tijd waarin burgers weinig geld konden spenderen, wordt gezien als een voorname oorzaak van de huidige inflatie. Daar zijn de stijgende energieprijzen als gevolg van de Oekraïne-oorlog bij gekomen. De renteverhoging zal de koopkracht van de Britten verder aantasten. Met vrees wordt het najaar tegemoet getreden, wanneer de overheid het plafond voor de energieprijzen verder gaat verhogen.

Het is ook slecht nieuws voor de aanstaande premier, die momenteel wordt gekozen door leden van de Conservatieve partij. ‘Het premierschap kan weleens een gifbeker blijken te zijn’, aldus Shane O’Neill, rente-expert van advies­bedrijf Validus Risk Management. Bij de verkiezing is de neo-thatcheriaan Liz Truss de favoriet. Haar plan om geld bij de Bank of Eng­land te gaan lenen voor belastingverlaging is nu opeens een stuk duurder geworden.