Bank gaat klanten belonen die zelden geld uit de muur trekken

Deze regeling geldt voor de mensen die een zogenoemd Oranjepakket hebben, de goedkoopste betaalrekening van ING. Zij hoeven dan per maand nog maar 1,25 euro aan bankkosten te betalen. Dat is een besparing van 3,60 euro op jaarbasis. Voor elke opname moeten ze 80 eurocent betalen. Wie minder dan vier keer per jaar geld opneemt is daardoor voordeliger uit. De regeling gaat 1 oktober in.

Het is een teken aan de wand. De banken gaan de klanten sturen in de richting van de cashloze samenleving. ‘We zien dat onze klanten minder vaak bij de gelduitgifte-automaat cash opnemen’, aldus een ING-woordvoerder. ‘En daar spelen we op in.’

ING erkent dat het voor de bank een kostenvoordeel is. ‘In het algemeen is een contante geldopname bij een automaat duurder dan een pinbetaling.’ Er is ook een ander voordeel, maar daar legt ING minder de nadruk op: wie pint geef informatie over zijn betaalgedrag aan de bank.

Een woordvoerder van ABN Amro zegt dat ‘de bank nog geen kostenvoordeel geeft aan klanten die zelden of nooit geld uit de muur trekken’. ‘Met nadruk op nóg. We kijken hier ook naar. Ook wij zien dat er minder vaak cash wordt opgenomen. Maar er is nog geen besluit over genomen.’

De Rabobank zegt ook nog geen concreet besluit te hebben genomen. De drie banken zijn op dit moment bezig hun gelduitgifte-automaten te vervangen door gele geldmaten die gezamenlijk worden geëxploiteerd. Dit moet leiden tot een reductie van 25 procent van het aantal gelduitgifte-automaten in Nederland.