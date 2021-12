Baggeraars vrezen dat Nederland weer domineesland wordt

Bagger buizen worden verplaatst op het terrein van van de Herik in Sliedrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dinsdag zei topman Peter Berdowski van bagger- en sleepvaartbedrijf Boskalis tegen De Telegraaf zelfs dat hij overweegt uit Nederland te vertrekken. ‘Als Nederland qua internationaal zakendoen steeds meer gaat afwijken van de Europese of internationale ontwikkeling, dan worden wij gedwongen om na te denken of Nederland nog wel het ideale land is om gevestigd te zijn. Dat is geen dreigement, maar het staat bij ons op de agenda, net als bij andere ondernemingen.’

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW waarschuwde dinsdag in Het FD dat ‘meerdere bedrijven op dit moment kijken of het slim is om in Nederland te blijven met het oog op toekomstige investeringen’.

De baggeraars betreuren het dat het kabinet op de klimaattop in Glasgow besloot de exportkredietsteun af te schaffen voor fossiele projecten.

Verloren strijd

Ook vormen de klachten een voortzetting van de verrassend verloren strijd die de offshorelobbyisten de afgelopen maanden in Den Haag hebben geleverd. De baggeraars vochten tegen een nieuwe wet maatschappelijk verantwoord ondernemen, een gevecht dat zij gewonnen leken te hebben toen de Sociaal Economische Raad dit najaar het kabinet adviseerde om de nieuwe ‘ketenwet’ niet door Den Haag maar door Brussel te laten regelen. Prima, vonden de bedrijven, want Brussel betekent uitstel, was de verwachting. En inderdaad: de besluitvorming werd in Brussel op de lange termijn geschoven.

Maar tot ieders verbazing besloot minister Tom de Bruijn van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking vervolgens dat Den Haag dan maar het voortouw moet nemen met de nieuwe wet, die bedrijven moet verplichten meer rekening te houden met milieu en arbeidsomstandigheden, ook van aannemers en toeleveranciers.

Zo dreigt Nederland van koopman weer dominee te worden, klagen de offshore bedrijven. ‘We moeten weer niet eindigen als gidsland’, aldus Berdowski.