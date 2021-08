Baggeraar Boskalis profileert zich als gids in de energietransitie

Medewerkers van Boskalis verwijderen zwaar vervuilde grond van de Westdijk. Beeld Caspar Huurdeman

De orderportefeuille van Boskalis heeft met 5,5 miljard euro een record bereikt, maar de Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener ondervindt nog dagelijks schade van de coronacrisis. ‘Alle covidmaatregelen hebben ons in 2020 zeker 40 miljoen euro aan winstmarge gekost en het afgelopen half jaar nog eens 20 miljoen’, zegt ceo en bestuursvoorzitter Peter Berdowksi, woensdag in Amsterdam bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Dagelijks legt een kernteam bij Boskalis een logistieke puzzel, omdat elk land zijn eigen coronaregels hanteert. Berdowksi: ‘Hoe krijgen we onze mensen bij onze projecten en hoe krijgen we ze weer weg? Je hebt soms wel vijf documenten nodig inclusief visum, vaccinatiebewijzen en coronatesten om ergens binnen te komen. En dan mogen de medewerkers twee weken in een hotel in quarantaine. Het voelt als een gevangenisstraf, je moet er wel tegen kunnen.’

Bij de aanleg van een windpark in Taiwan maakte een schip van Boskalis noodgedwongen een omweg via het Japanse Kobe, waar de crew werd vervangen. Berdowski: ‘Met een schip dat aan onderhoud 100 duizend euro per dag kost, waren we acht dagen langer onderweg. En schreven we acht ton af, terwijl we nog niks hadden gedaan.’

Ever Given

Indirect had Boskalis eind maart met het vlot trekken van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal al de kwetsbaarheid van vervoer over water aangetoond. Het Nederlandse bedrijf zette zichzelf op de kaart als redder in nood. Berdowksi: ‘De hele wereld bleek afhankelijk van een flessenhals in Egypte. Ik kreeg flessen wijn toegestuurd van mensen die zielsgelukkig waren dat eindelijk hun containers met goederen zouden aankomen.’

Eind juli voer de Ever Given met vier maanden vertraging de haven van Rotterdam binnen. Berdowkski beschrijft de welhaast militaire operatie als een ‘jongensboek’: ‘Het was alsof we een gestrande walvis weer in zee moesten duwen. Een flinke sleepboot in de Rotterdamse haven sleept tachtig ton. Hier waren ongekende trekkrachten nodig om een schip van 50 duizend ton vlot te krijgen.’

Boskalis zou de verbreding van het Suezkanaal graag voor zijn rekening nemen. Maar volgens topman Berdowski is de les vooral dat ‘de wereld moet nadenken of we goederen moeten blijven vervoeren in steeds grotere containerschepen’.

Boter bij de vis

Na een dramatisch 2020 met 96 miljoen euro verlies, noteerde Boskalis nu een winst van 72 miljoen euro. In de nieuwe strategie profileert het bedrijf zich vooral als gids in de energietransitie en in het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Zo werd de portfolio gevuld met de Meanderende Maas, waarbij de Brabantse Maasdijk wordt versterkt om het achterland beter te beschermen tegen overstromingen zoals die in juli.

Boskalis is tevens betrokken bij de aanleg van honderd windparken. Berdowski hoopt binnenkort ook een contract te tekenen om een eiland op de Malediven te verhogen, om het resistent te maken tegen een stijging van de zeespiegel. Toch vormt een grootschalig baggerproject van 1,5 miljard euro, voor de aanleg van een nieuw vliegveld op de Filipijnen, de grootste opdracht ooit. ‘Een geschenk uit de hemel.’

Schuurt dat project niet met het groene imago van een bedrijf dat steeds meer inzet op windindustrie? Er moet ook boter bij de vis, erkent Berdowski. ‘We presenteren ons niet als de oplosser van de klimaatcrisis.’

ING-econoom Tijs Hollestelle begrijpt het tweesporenbeleid van Boskalis. ‘Met baggeren is Boskalis groot geworden, het aanleggen van maritieme infrastructuren was in Azië ook een vorm van ontwikkelingswerk. Het geeft rust dat de orderportefeuille voor de komende jaren is gevuld. Het project op de Filipijnen zal op termijn bijdragen aan de winstgevendheid. En daardoor kan Boskalis ook meer investeren in de windindustrie.’

Politieke grilligheid

Berdowski noemt het project op de Filipijnen een stimulans voor de economie in een arm land. ‘Dan moeten wij als bedrijf niet eendimensionaal kijken of we wel aan ons duurzame profiel voldoen, al willen we ons wel houden aan internationale milieueisen.’

Boskalis wil niet afhankelijk zijn van ‘politieke grilligheid’ bij het realiseren van de klimaatdoelen voor 2050. Zo kreeg het bedrijf sinds de benoeming van president Biden ruim baan bij de constructie van windparken voor de Amerikaanse oostkust.

Berdowski: ‘Stel dat het over vier jaar met een ander regime weer America First is? Dan worden wellicht opnieuw oliepijpleidingen in Alaska aangelegd. De helft van onze activiteiten in de offshore is wind. Maar we zijn geen trendsetter of one trick pony. We kunnen het ons niet permitteren om alleen in wind te investeren. Olie zal ook nodig zijn en onze schepen kunnen spelen op beide velden.’