Bacteriegroei door biodiesel tast ondergrondse opslagtanks aan: duizenden moeten mogelijk vervangen

Coating

De eerste is de bijmenging van diesel gemaakt uit plantaardig of dierlijk vet. In 2020 moet 10 procent van alle diesel in het wegvervoer uit zulke biobrandstof bestaan. Maar bacteriën gedijen beter op biodiesel, omdat het een natuurproduct is. Vanwege de andere chemische samenstelling trekt biodiesel ook meer water aan. Ook dat bevordert roestvorming. De tweede milieuvriendelijke maatregel die de bacteriegroei vergroot is het besluit zwavel te verbannen uit dieselproducten. Zwavel heeft een remmende invloed en die is nu weg. Het SIKB is een samenwerkingsverband van overheid en het bedrijfsleven dat kwaliteitsrichtlijnen opstelt voor bodem, water, archeologie en bodembescherming.



Roestvorming in opslagtanks voor diesel is niet ongewoon. Om die reden zijn de meeste ondergrondse tanks geheel of gedeeltelijk voorzien van een coating. Volgens het SIKB-rapport hebben bijna 2.500 van de ruim 5.600 dieseltanks bij pompstations geen beschermend laagje op hun stalen wand. Nog eens honderden dieseltanks zonder coating liggen bij fabrieken, ziekenhuizen, datacentra en boerderijen.